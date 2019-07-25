За привилегии участнику массового убийства Цеповязу-крабоеду поплатится экс-руководство колонии в Приамурье

Начальнику и замруководителю оскандалившейся исправительной колонии в Амурской области предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий. Суть претензий заключается в том, что они создали чересчур комфортные условия заключения Вячеславу Цеповязу – участнику ОПГ цапков, которая устроила резню в станице Кущевской.

Осужденный на 19 лет Цеповяз, судя по опубликованным в прошлом году в интернете кадрам, в приамурской колонии ел далеко не «баланду». На фотографиях Вячеслав в тюремной робе позирует с крабами в руках, на втором снимке – уже у мангала с шашлыками. Нехило! Не похожи застолья Цеповяза на обед тюремного заключенного.

Не похожи застолья Цеповяза на обед тюремного заключенногоФото: из открытых источников

А потом появилось видео из VIP-камеры заключенного-крабоеда. Само помещение с голубыми обоями обставлено мягкими креслами, диваном, неподалеку стоит набор для чаепития, стол с шахматами, а сами заключенные смотрят телевизор. Рядом заряжается мобильный телефон. Согласитесь, что на тюрьму это мало похоже.

Потом во ФСИН сказали, что помещение – это вовсе не элитная камера, а комната психологической разгрузки в исправительной колонии. И сделано видео несколько лет назад – в 2015-2016 годах. Тюрьма строго режима, тут не поспоришь.А вот подлинность фото из-за разразившегося скандала ФСИН признать-таки пришлось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/676944" frameborder="0"></iframe> Икра и крабы для Цеповяза.Не все на зоне хлебают баланду. В меню осужденного на 19 лет «строгача» лидера банды Цапков - «sea food», икра и шашлыки

Однако фотографии и видео все же стали предметом проверки в амурской колонии. Генпрокуратура установила, что должностные лица тюрьмы ослабили контроль за Цповязом. Насколько – судите сами. Кроме еды явно не из меню заключенного, крабоеду предоставляли дополнительные длительные и краткосрочные свидания, возможность свободно пользоваться мобильником. К слову, подобные привилегии были предоставлены не только Цеповязу.

Как итог – «полетели головы», а точнее – погоны. С поста сняли руководителя ИК-3 и его заместителя. Позже в отношении них возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». 10 июля 2019 года им предъявлены обвинения.

Генпрокуратура установила, что должностные лица тюрьмы ослабили контроль за ЦповязомФото: из открытых источников

- Бывшему начальнику колонии и его заместителю предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий. Законность процессуальных решений проверяется, - сказал Александр Куренной, официальный представитель Генпрокуратуры России во время выступления на официальном интернет-канале ведомства.

Экс-главе колонии и его заместителю грозит по четыре года тюрьмы.

Напомним, банда Сергея Цапка в ноябре 2010 года жестоко расправилась с семьей кущевского фермера Сервера Аметова и его гостями – всего 12 человек, среди которых четверо – дети. А когда следственные органы вышли на след преступной группировки, выяснилось, что она несколько лет держала в страхе всю станицу. Кроме того, на счету у цапков были и другие убийства, а также незаконное хранение оружия, наркотиков, разбой.Сам главарь ОПГ скончался в СИЗО через несколько дней после того, как ему и его банде вынесли приговор. В 2013 году Сергея Цапка отправили за решетку на всю жизнь, но он собирался обжаловать решения и пока сидел в изоляторе, у него оторвался тромб. Кроме того, в СИЗО наложил на себя руки его подельник Игорь Черных. Остальных членов группировки отправили по этапу. Вова Беспредел – это кличка Владимира Алексеева осужден пожизненно. По 19 лет строгача получили: дядя главаря Николай Цапок, Вячеслав Цеповяз и Владимир Запорожец.

КТО ЕСТЬ КТО В БАНДЕ ЦАПКА

Сергей Цапок - виновен в 18 убийствах, разбоях, незаконном хранении оружия. Его приговорили к пожизненному заключению в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 700 тысяч рублей. Скончался в СИЗО в июле 2014 года.

Владимир Алексеев (Вова Беспредел) – самый кровожадный член ОПГ. На счету у него кроме убийства 12 человек в доме фермера еще и два изнасилования. Ему дали пожизненный срок и 600 тысяч рублей штрафа.

Игорь Черных (Амур) – убивал детей в доме Аметова. Скончался в СИЗО.

Владимир Запорожец – приговорен к 19 годам исправительной колонии строгого режима.

Николай Цапок - дядя главаря ОПГ. По версии следствия он на дело в дом фермера с бандой не ходил, но помогал скрывать улики и незаконно хранил оружие и боеприпасы. Ему впаяли 20 лет строгача и 200 тысяч рублей штрафа.

Вячеслав Цеповяз - в резне в коттедже Аметова не был замечен, зато готовил убийство и «замазан» в вымогательстве и хищении бюджетных средств. Ему дали 20 лет «строгача» и 300 тыс рублей штрафа.

Андрей Быков (Буба) - осужден на 20 лет. Его дело рассматривали в особом порядке, он пошел на сделку со следствием.

Вячеслав Рябцев - осужден на 20 лет. Пошел на сделку со следствием.

Сергей Карпенко (Рис-младший) - покончил жизнь самоубийством в камере СИЗО.

Виталий Иванов - водитель Сергея Цапка, покончил жизнь самоубийством в СИЗО.

Евгений Гуров - в банде Сергея Цапка был «шестеркой», на дело с ОПГ не ходил. Летом 2012 года осужден на двенадцать лет в исправительной колонии общего режима за разбой и наркотики. Но через несколько месяцев после этого в суд передали еще одно дело, в котором был замешан Гуров. Участника местной банды на этот раз обвиняли в грабеже, вымогательстве и причинении значительного ущерба местному жителю.

И с учетом того, что Евгений Гуров уже был осужден на 12 лет, к этому сроку добавилось еще два года.

Алексей Гуров - брат Евгения Гурова, сейчас находится в СИЗО. Его подозревают в хранении наркотиков и преступлениях против половой неприкосновенности.

Вячеслав Скачедуб - находится в СИЗО. Его подозревают в хранении наркотиков и преступлениях против половой неприкосновенности.

Игорь Майданюк - в июле 2011 года за хранение наркотиков, угон автомобиля, нанесение побоев и умышленное причинение легкого вреда здоровью осудили на 4,6 лет колонии. Но за хорошее поведение его выпустили по УДО через два года.

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