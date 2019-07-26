Поэт содрАгнулся: посвященное Мандельштаму граффити во Владивостоке презентовали с ошибкой

Портрет молодого Осипа Мандельштама, который за свое творчество и критику политического строя был гоним советскими властями, появился на центральной улице Владивостока – городе, в котором закончилась его жизнь. Известный поэт смотрит на дальневосточною столицу немного грустными глазами – то или из-за общего положения дел, то ли из-за очевидной ошибки в его цитате.

Известный поэт смотрит на дальневосточною столицу немного грустными глазамиФото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Не заметить изображение советского классика (как и ошибку) сложно – на фоне городской серости, которую создает пасмурная погода и туман, рисунок особенно бросается в глаза. Черно-белый портрет Мандельштама появился на стене в районе остановки «Цирк». Рядом с поэтом цитата из его сочинения «Утро акмеизма», приведем ее оригинал:

- Будем же доказывать свою правоту так, чтобы в ответ нам содрогалась вся цепь причин и следствий от альфы до омеги, научимся носить «легче и вольнее подвижные оковы бытия».

На стену во Владивостоке попала только часть цитаты – до «омеги». Художники решили обойтись не только без «оков», но и без правильного написания слова «содрогалась». В дальневосточной столице «цепь» у Мандельштама «содрАгалась». Похоже, вместе с останками поэта.

Не заметить изображение советского классика (как и ошибку) сложноФото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

- Учитывая наши погодные условия, ребятам приходилось работать и ночью. Возможно, просто от усталости и переутомления возникли такие казусы. Но это все поправимо – художники сегодня будут завершать работу над портретом и исправят ошибку, - поделился с корреспондентом «КП-Владивосток» Сергей Язев, начальник отдела по реализации проектов и программ городского управления по делам молодежи.

Кстати, автор идеи стал победителем городского конкурса «Молодежная инициатива», а в жизнь инициативу воплотили уличные художники Павел Фролов и Сергей Мотофанов. В планах у ребят изобразить портрет еще одного известного писателя – Александра Фадеева - автора романа «Молодая гвардия».