2019-07-26T09:21:26+03:00
Происшествия

Обвиняемого в крупной растрате бюджетных денег приморского депутата выпустили из СИЗО

Виктор Милуш стал фигурантом уголовного дела, будучи руководителем крупной энергетической компании
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Виктор Милуш является депутатом парламента Приморья три созываВиктор Милуш является депутатом парламента Приморья три созываФото: zspk.gov.ru
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Фрунзенский районный суд Владивостока изменил меру пресечения депутату парламента региона с ареста на залог. Виктор Милуш попал под следствие, занимая пост генерального директора ПАО «Дальневосточная энергетическая компания».

- 23 июля мы рассмотрели и изменили меру пресечения на залог в один миллион, - сказала корреспонденту «КП-Владивосток» представитель суда.

По каким причинам суд смягчил меру пресечения – не раскрывается. Пользователи в интернете предположили, что депутат Милуш заключил сделку со следствием. Но на самом деле причин этому может быть масса – от переквалификации статьи до выявления новых эпизодов предполагаемого преступления.

- Человек, которого отпускают под залог, может жить обычной жизнью и даже ездить за границу. Но по первому требованию следователя или суда – смотря в чьем производстве находится уголовное дело – необходимо являться в назначенное время. Если человек не явится, то залог могут обратить в доход государства, а муре пресечения изменят на более строгую, - рассказал Алексей Ананьев, адвокат адвокатского бюро «Опора».

Напомним, что арестовали депутата приморского Законодательного собрания в 2018 году. Его обвиняют по статье «Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере». Вместе с Виктором Милушем по дела проходит экс-глава «РАО ЭС Востока» Иван Благодырь. Ему вменяют подстрекательство к присвоению или растрате. Ивана Благодыря оставили под арестом.

Парламентарию грозит до десяти лет колонии, бывшему руководителю «РАО ЭС Востока» - до семи лет заключения.

Виктор Милуш является депутатом парламента Приморья три созыва. Лишить его статуса полномочий Заксобрание может только после того, как обвинительный приговор вступит в силу и решение суда придет в ЗС ПК. О досрочном выходе из состава парламентариев Виктор Милуш не заявлял.

ИСТОЧНИК KP.RU

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