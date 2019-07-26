Более 70 жителей подтопленного села в Амурской области отказываются от эвакуации и спасаются на чердаках

В Амурской области паводок топит населенные пункты – сильные дожди наполнили реки региона выше отметки опасных явлений. Например, в селе Норск, мимо которого проходит гребень «большой воды», уровень воды в реке превысил этот показатель на один метр. В населенных пунктах, которым грозит затопление, началась эвакуация.

Ряд населенных пунктов находятся под угрозой серьезного затопленияФото: Социальные сети

Из села Норск на вертолетах спасатели эвакуировали 155 человек, 65 из них – дети. Людей доставили в поселок Февральск. 79 жителей населенного пункта остановились у родственников, остальные - в пунктах временного размещения (ПВР), которые находятся в больнице, школе, спортивном комплексе и на базе отдыха ООО «Транзит».

Людей доставили в поселок Февральск. Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Однако покидать свои дома желают далеко не все. 71 житель Норска наотрез отказывается от эвакуации. Удар стихии люди предпочитают переживать не в ПВР, а на чердаках своих жилищ. Кажется, что это дикость, однако местные лишь отмахиваются: «Ничего страшного не будет, постоянно топит».

- Нам люди не говорят, почему не хотят покидать поселок. Некоторые, конечно, со временем меняют свое решение в пользу эвакуации. Заставить людей силой покинуть свои дома мы не можем. Спасатели и администрация призывают всех придти в эвакуационный пункт, который находится в школе Норска, а затем отправиться в ПВР Февральска, - рассказали в пресс-службе главка МЧС России по Амурской области.

Спасатели продолжают разъяснять людям, что благоразумней оставить подтопленные дома и временно переехать в более безопасное место. Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Гребень Селемджинского паводка сейчас смещается в сторону села Богословка. Накануне спасатели эвакуировали из населенного пункта 21 человека, 43 из них – дети. Жителей Богословки доставили в поселок Новокиевский Увал. 43 человека решили остановиться у родственников, остальные – в ПВР, который находится в школе.

alexkozirin Активисты спасают животных, которые остались в подтопленных домах

Четыре человека эвакуированы из села Бысса, еще 29 – из Новороссийка. Всего из населенных пунктов, которым угрожает «большая вода», эвакуировано 338 человек, в том числе 134 ребенка. Спасатели продолжают разъяснять людям, что благоразумней оставить подтопленные дома и временно переехать в более безопасное место. Тем более, что 29 июля синоптики прогнозируют сильные ливни и грозы, из-за чего паводковая ситуация может ухудшиться.

l.s.v_production Кадры наводнения из Норска. Эвакуированы 150 человек

«Большая вода» угрожает населенным пунктам трем районам Приамурья - Селемджинскому, Мазановскому и Благовещенскому. Гребень паводка, по прогнозам специалистов, достигнет областной столицы 29-30 июля и уйдет в средний Амур. Ориентировочно, ситуация нормализуется к 6 августа.

Эвакуация населения Амурская область.Видео: ГУ МЧС по Амурской области

В Приамурье зарегистрировано подтопление 112 жилых домов в 8 населенных пунктах, подтопление 997 приусадебных участков, повреждение 45 участков автодорог на территории 15 районов протяженностью 156 километров.

Активисты спасают животных из затопленных домовФото: Социальные сети

Согласно опыту прошлых лет, полностью эвакуировать необходимо села Норск, Новороссийка, Богословка, с. Козловка, Угловое, Таскино, Ульма, Путятино, Абайкан. Всего 1998 человек, 751 жилой дом.