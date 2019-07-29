Жители Владивостока ловят и продают туристам гребешок и устрицы прямо на Токаревском маяке

Новый вид бизнеса освоили жители Владивостока в районе Токаревского маяка. Прямо здесь они ныряют в море за съедобными моллюсками и ракообразными, жарят морепродукты на костре на берегу и продают многочисленным азиатским туристам, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Рукотворная коса на Токаревском мысе – один из самых популярных туристических маршрутов во Владивостоке. Ежедневно туда съезжаются сотни иностранцев для того чтобы насладиться природой и сфотографироваться с местной достопримечательностью – старым маяком. Теперь они также могут поесть деликатесы прямо на берегу. Правда, по сути это настоящее браконьерство.

- Если ты их себе одному поймал поесть, то ущерба серьезного не будет. А если на продажу их отлавливать, да еще и регулярно, то, сами понимаете… Вообще, к каждому виду особый подход. Допустим, креветкам наносят приличный ущерб, потому что они у нас растут относительно медленно – до крупного размера лет 5 нужно. А продают чаще всего мелкую, двухлетнюю. Устрицы у нас не пользуются спросом, да и ущерб невелик. Так как данный моллюск становится взрослым и промысловым уже через 1-2 года. А вот гребешок растет дольше – хотя бы до такого средненького нужно 3-5 лет, поэтому и ущерб существенный, - рассказал Владимир Раков, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН.

Для того чтобы на законных основаниях отлавливать морепродукты, необходимо приобретать разрешительный билет на использование биоресурсов. Мера призвана уменьшить ущерб, наносимый природе. Квоты установлены для каждой бухты и для каждого района Владивостока.