2019-07-30T03:00:17+03:00
Общество

Самолеты кружат над аэропортом Владивостока и подолгу не могут сесть из-за тумана

За ночь задержались с прибытием не меньше десяти рейсов
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
Аэропорт ВладивостокаАэропорт ВладивостокаФото: Сергей БАЛАНОВ
Изменить размер текста:

Плохие погодные условия во Владивостоке привели к задержке с прибытием сразу нескольких рейсов в ночь на вторник и утром 30 июля. Многие самолеты прежде чем совершить посадку нарезают круги в небе над Приморьем, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Задержались в пути рейсы из Гонконга, Сеула, Новосибирска, Пекина, Сианя, Москвы. Опаздывает рейс из Хабаровска.

Так, например, рейс SU 1700 Москва – Владивосток совершил посадку 08:08 вместо 06:55. Перед приземлением он успел сделать над Приморьем порядка десяти кругов.

Рейс из Москвы сделал с десяток кругов над Приморьем до посадки. Фото: сайт flightstats.com

Рейс из Москвы сделал с десяток кругов над Приморьем до посадки. Фото: сайт flightstats.com

Рейс SU 5469 из Пекина тоже долго кружил перед посадкой. Вместо 06:15 он приземлился в 07:55.

Рейс из Пекина совершил несколько кругов над аэропортом Владивостока. Фото: сайт flightstats.com

Рейс из Пекина совершил несколько кругов над аэропортом Владивостока. Фото: сайт flightstats.com

- Задержки рейсов начались с самого раннего утра из-за тумана. Но погодные условия были не настолько критичны, чтобы отправлять самолеты в другие аэропорты, поэтому самолеты просто кружили в небе, - прокомментировали в пресс-службе аэропорта. – Все посадки в итоге прошли в штатном режиме, проблем не было. Погода налаживается, больше задержек не будет.

На настоящий момент с вылетом задерживаются обратные рейсы до Москвы, Сианя, Новосибирска, а также самолет в Терней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Бандиты в Минводах меняли детей на бронежилеты и автоматы: Как реальные подвиги спецназа становились сюжетами кинобоевиков
Управление «А» центра спецназначения ФСБ отмечает 45 лет. С легендарным бывшим командиром «Альфы» Геннадием Зайцевым мы поговорили о том, чем фильмы отличаются от жизни
Новости 24
Погода во Владивостоке 30 июля: морось к вечеру превратится в дождь
Жительницу Владивостока переехала собственная машина
Показательная статистика: двое из трех утонувших на Шаморе были пьяны
Молодежный форум «Поколение 2019» прошел на острове Попова
Ничего святого: во Владивостоке маргинал ограбил храм
Горе-мать прошла принудительные работы, лишь бы не платить алименты
Команда «Восточник» вернулась с Международного турнира по хоккею
Погода во Владивостоке на 29 июля 2019 года: облачно, днем до +24 градусов
Спорный пенальти принес «Лучу» победу в День ВМФ
Самую крутую улицу Владивостока перекрыли до ноября
Находка возмутилась строительству армянской церкви
Водителю Volvo, погубившему девушку с ребенком, грозит до 7 лет колонии
Тысячи людей остались без воды в Приморье, объявлен режим ЧС
Какая боль: «Амур» во Владивостоке разгромил «Адмирал» - 6:0