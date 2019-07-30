Самолеты кружат над аэропортом Владивостока и подолгу не могут сесть из-за тумана

Плохие погодные условия во Владивостоке привели к задержке с прибытием сразу нескольких рейсов в ночь на вторник и утром 30 июля. Многие самолеты прежде чем совершить посадку нарезают круги в небе над Приморьем, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Задержались в пути рейсы из Гонконга, Сеула, Новосибирска, Пекина, Сианя, Москвы. Опаздывает рейс из Хабаровска.

Так, например, рейс SU 1700 Москва – Владивосток совершил посадку 08:08 вместо 06:55. Перед приземлением он успел сделать над Приморьем порядка десяти кругов.

Рейс из Москвы сделал с десяток кругов над Приморьем до посадки. Фото: сайт flightstats.com

Рейс SU 5469 из Пекина тоже долго кружил перед посадкой. Вместо 06:15 он приземлился в 07:55.

Рейс из Пекина совершил несколько кругов над аэропортом Владивостока. Фото: сайт flightstats.com

- Задержки рейсов начались с самого раннего утра из-за тумана. Но погодные условия были не настолько критичны, чтобы отправлять самолеты в другие аэропорты, поэтому самолеты просто кружили в небе, - прокомментировали в пресс-службе аэропорта. – Все посадки в итоге прошли в штатном режиме, проблем не было. Погода налаживается, больше задержек не будет.

На настоящий момент с вылетом задерживаются обратные рейсы до Москвы, Сианя, Новосибирска, а также самолет в Терней.