Глава Приамурья назвал желание подтопленцев курить перегибом

Губернатор тонущей Амурской области Василий Орлов на заседании комиссии по ЧС прокомментировал просьбу жителей села Угловое Мазановского района прислать им печенье и сигарет. Сегодня специалисты действительно стараются ежедневно снабжать всем необходимым тех, кто отказался от эвакуации. Однако одно дело вода и сухпайки, однако желание покурить губернатору показалось «перегибом».

Амурская область уже несколько дней уходит под воду из-за сильных ливней. Подтоплено более 20 населенных пунктов. С пострадавших районов уже эвакуировано более 1,5 тысяч человек.

Около 80 человек из села Угловое от эвакуации отказались и живут на сопке. Именно туда они попросили доставить сигатеры.

- Это кому там сигареты? Что так на сопке не сидеть, когда тебе все подвозят? Еще алкоголь бы подвозили, разжег костер и отдыхай. Товарищи, давайте мы таких перегибов тоже допускать не будем, - передают слова губернатора СМИ.

Орлов предположил, что если выполнять все прихоти людей, то во время следующего наводнения на сопке останется уже полсела.

Однако оказалось, что, несмотря на гнев губернатора, подтопленцы свои сигареты все же получат.

- Сигареты, которые просят подтопленцы, предусмотрены им в специальных методичках. Их покупают пострадавшим от паводка спонсоры, - объяснила заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Татьяна Величко.

Подтопленцам доставляют продукты и воду. Фото: пресс-служба правительства области

Она добавила, что помощь в отрезанные населенные пункты поступает своевременно. Жители Селемджинского и Мазановского районов получили по воздуху более 12,5 тонн воды и 390 сухих пайков.

По информации от администрации Амурской области, подтопления будут продолжаться. По прогнозам специалистов, в ближайшие дни из-за подъема воды в реке Томь Белогорского района могут пострадать поселок Междуречье, остров Старица и город Белогорск. Затопление Благовещенска не прогнозируется. Гидрологическая обстановка в Приамурье проверяется каждые 4 часа.