Самые красивые места Приморья: на Дальнем Востоке нашли подсолнуховый рай для инстаблогеров

Приморский край. Регион, который уже давно прославился красотами своей живописной природы. Море, скалы, мысы – получить эстетическое удовольствие может любой желающий. Разумеется, большинство приезжих из других регионов и стран хотели бы оставить после поездки памятные снимки, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток». В лучшем случае - сразу же поделиться ими со своими родными и близкими в социальных сетях. Все, конечно, ради лайков и комментариев.

С каждым годом удивить красивыми фотографиями становится все сложнее и сложнее. К счастью, жители Приморья не отстают и находят новые места для тех, кто гонится за популярностью в сети.

Татьяна живет в Спасском районе. Совершенно случайно она стала первооткрывателем настоящего подсолнухового рая. Огромное поле с цветами тут же привлекло ее внимание. Она сразу взяла мобильный и начала фотографировать.

Поля имеют все шансы стать новым излюбленным местом для отдыхающих в Приморье. ФОТО: Татьяна Гнездилова.

Фотографироваться с цветами можно и нужно, только вот срывать не стоит. ФОТО: Татьяна Гнездилова.

Снимки вне всяких сомнений получились очень «солнечными». Кажется, что вся эта красота уж точно не в России, а где-то в Америке, которая как раз славится подсолнуховыми полями. Но нет, все это рядом со Спасском, в шаговой доступности для всех местных жителей.

Яркие фотографии на фоне такой красоты уж точно не останутся без внимания. ФОТО: Татьяна Гнездилова.

Приморье может составить конкуренцию Америке, которая считается родиной подсолнуховых полей. ФОТО: Татьяна Гнездилова.

Советуем поторопиться, чтобы стать одним из первых, кто увидел этот оранжевый рай. ФОТО: Татьяна Гнездилова.

Советуем не терять ни минуты, вооружаться фотоаппаратом и вперед – к подсолнуховым полям за новыми впечатлениями и крутыми снимками.