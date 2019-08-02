Жуткая авария с автобусом на трассе Патризанск-Находка в Приморье: два человека погибли

Трагедия на дороге произошла сегодня, 2 августа, на автодороге Находка-Партизанск. В дежурную часть местного отдела полиции поступило тревожное сообщение о том, что в районе 14-го километра ДТП с участием рейсового автобуса. На место съехались не только сотрудники ведомства и бригада скорой помощи, но и спасатели регионального МЧС, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток». К сожалению, авария оказалась не без жертв.

выжить в результате столкновения не удалось водителю иномарки и его пассажиру.Фото: 25.mvd.ru

Разобраться в обстоятельствах случившегося уже пытаются местные оперативники.

- Предварительно установлено: автобус, осуществляющий перевозку пассажиров по маршруту №207 «Партизанск-Находка», двигался со стороны Находки, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - В его салоне находились 20 пассажиров.

Еще четверым пассажирам рейсового автобуса понадобилась помощь врачей скорой помощи.Фото: 25.mvd.ru

Как оказалось, в районе 14-го километра дороги на полосу выехал Нисан Санни. Он как раз и допустил столкновение с рейсовым автобусом, забитым пассажирами. Как результат – легковушка вылетела в кювет.

Полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.Фото: 25.mvd.ru

Ситуацию прокомментировали в региональном департаменте здравоохранения. По их данным, всего в ДТП пострадали 12 человек: среди них погибшие – две женщины.

- Из 10 пассажиров, оставшихся в живых, - 2 ребенка, их травмы не относятся к тяжелым. Одну девочку уже отпустили домой, еще одного мальчика обследуют врачи, - отмечают в ведомстве. - Из 8 взрослых - одна женщина с ЧМП переводится в Находку в нейрохирургическое отделение, одна женщина в хирургическое отделение ЦРБ с переломом ребер и гемотомой в области почки. Задействовано несколько автомашин СМП.

Новость о смертельном ДТП тут же разлетелась по соцсетям. Некоторые пользователи предположили, что, вероятно, водителя легковушки мог спугнуть проезжающий рядом мотоциклист. Однако пока никакого подтверждения этой теории нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/723658" frameborder="0"></iframe> Жуткая авария на трассе Патризанск-Находка в Приморье: два человека погибли, четверых госпитализировали.

Сейчас в страшном происшествии разбираются сотрудники Госавтоинспекции, которые по данному факту проводят проверку. Чтобы выяснить, что же на самом деле произошло на дороге Партизанск-Находка, следователи назначили ряд исследований.