Жуткая авария с автобусом на трассе Патризанск-Находка в Приморье: два человека погибли
Трагедия на дороге произошла сегодня, 2 августа, на автодороге Находка-Партизанск. В дежурную часть местного отдела полиции поступило тревожное сообщение о том, что в районе 14-го километра ДТП с участием рейсового автобуса. На место съехались не только сотрудники ведомства и бригада скорой помощи, но и спасатели регионального МЧС, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток». К сожалению, авария оказалась не без жертв.
выжить в результате столкновения не удалось водителю иномарки и его пассажиру.Фото: 25.mvd.ru
Разобраться в обстоятельствах случившегося уже пытаются местные оперативники.
- Предварительно установлено: автобус, осуществляющий перевозку пассажиров по маршруту №207 «Партизанск-Находка», двигался со стороны Находки, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - В его салоне находились 20 пассажиров.
Еще четверым пассажирам рейсового автобуса понадобилась помощь врачей скорой помощи.Фото: 25.mvd.ru
Как оказалось, в районе 14-го километра дороги на полосу выехал Нисан Санни. Он как раз и допустил столкновение с рейсовым автобусом, забитым пассажирами. Как результат – легковушка вылетела в кювет.
Полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.Фото: 25.mvd.ru
Ситуацию прокомментировали в региональном департаменте здравоохранения. По их данным, всего в ДТП пострадали 12 человек: среди них погибшие – две женщины.
- Из 10 пассажиров, оставшихся в живых, - 2 ребенка, их травмы не относятся к тяжелым. Одну девочку уже отпустили домой, еще одного мальчика обследуют врачи, - отмечают в ведомстве. - Из 8 взрослых - одна женщина с ЧМП переводится в Находку в нейрохирургическое отделение, одна женщина в хирургическое отделение ЦРБ с переломом ребер и гемотомой в области почки. Задействовано несколько автомашин СМП.
Новость о смертельном ДТП тут же разлетелась по соцсетям. Некоторые пользователи предположили, что, вероятно, водителя легковушки мог спугнуть проезжающий рядом мотоциклист. Однако пока никакого подтверждения этой теории нет.
Жуткая авария на трассе Патризанск-Находка в Приморье: два человека погибли, четверых госпитализировали.
Сейчас в страшном происшествии разбираются сотрудники Госавтоинспекции, которые по данному факту проводят проверку. Чтобы выяснить, что же на самом деле произошло на дороге Партизанск-Находка, следователи назначили ряд исследований.
ИСТОЧНИК KP.RU