Лифт раздавил голову строителя во Владивостоке
Мужчина умер до приезда врачей скорой помощи
Строителю размозжило голову лифтом во ВладивостокеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В дальневосточной столице в строящемся здании трагедия унесла жизнь одного рабочего. Голову мужчины зажал лифт, смерть наступила моментально, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».
Несчастный случай произошел 2 августа в новостройке по улице Арсеньева. Согласно некоторым данным, строитель поднимался в кабине лифта на шестой этаж. Там его голову и зажало. Каким образом это произошло - пока выясняют. Информацию о произошедшей трагедии «Комсомолке» подтвердил источник в силовых структурах.
В причинах несчастного случая сейчас разбирается Следственный комитет России.
ИСТОЧНИК KP.RU