Самые красивые места Приморья: как добраться до озера с лотосами и градирнями

Цветение лотосов в Приморском крае в этом году началось позже обычного. Из-за дождливого и малосолнечного лета лотос Комарова расцвел только в континентальных районах края, а ближе к побережью немного запоздал. Эксперты говорят, что в целом по краю на 100% цветение можно застать с 3 по 15 августа.

«Комсомольская правда – Владивосток» и паблик 2go_vl рассказывают, как добраться к одному из самых фантастических мест в Приморье - озеру с лотосами на Артемовской ГРЭС.

Озеро каждый год привлекает фотографов. Фото: Алина Подлесных

Озеро находится возле Артема, в 15 минутах езды от аэропорта. Главный ориентир - градирни Артемовской ГРЭС.

Дорога асфальтированная, но местами не лучшего качества. В целом – любая машина проедет. Время в пути от Владивостока - около 40 минут. В навигаторе можно ориентироваться на адрес Лермонтова, 68а.

Как добраться с трассы Владивосток - Находка до озера

Общественный транспорт:

Добраться из Владивостока можно с автовокзала, вам подойдут автобусы, который проходят мимо ГРЭС: 504 (Большой камень), 506 (Находка), 510 (Преображение), 513 (Партизанск). Они отправляются в течение всего дня с 6:30.

Если вы находитесь в центре Артема - садитесь на любой автобус, идущий к ГРЭС. От остановки до лотосов идти 5 минут.

В период цветения лотосов это озеро - рай для инстаблогеров. Фото: Алина Подлесных

Вокруг озера есть лавочки, удобные полянки для пикника, «грибочки» от солнца и небольшой пляж. Туалетов и точек питания нет.

Вода теплая и местами прозрачная, мелко и можно купаться.

Лучше всего запланировать на посещение 2-3 часа и взять с собой все необходимое для пикника. Купание - на любителя, вода мутноватая и стоячая, но теплая, помочить ножки в зоне с пляжем вполне можно.

Срывать цветы категорически запрещено. Фото: Алина Подлесных

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