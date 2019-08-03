Новая информация: Приморью угрожает супертайфун и очень сильное наводнение

Завтра, 4 августа, в Тихом океане произойдет зарождение нового мощного и опасного тайфуна. Синоптики утверждают, что есть вероятность того, что он обрушится на Приморский край. По силе циклон может стать тайфуном года, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на данные от портала «Maglipogoda».

По предварительному прогнозу метеорологов-любителей, существуют две траектории выхода будущего исполинского тайфуна. По одной из них, Приморью грозит сильный разнос от тропического циклона.

- У тайфуна есть все условия для развития. Поэтому он может стать супертайфуном. Есть некая угроза выхода тайфуна на Приморский край! Возможно, нас ждет снова сильное наводнение. Пока это предварительная информация: тайфун может стать тайфуном 2019 года, - пишет "Маглипогода" в своем Instagram-профиле. Метеорологи бьют тревогу, ведь все их предварительные расчеты о новом циклоне подтверждаются.

Порталом "Maglipogoda" руководит знаменитый народный синоптик Руслан Юрковский. Он часто дает людям метеопрогнозы, разнящиеся с официальными источниками. Представители Росгидрометцентра даже как-то подавали в суд на синоптика-любителя за то, что тот работает без лицензии. Но дело было закрыто по истечению срока давности. Стоит упомянуть, что нередко предсказания Руслана Юрковского сбываются.