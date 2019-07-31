2019-07-31T06:35:51+03:00
Происшествия

«Основания для тревоги есть»: очередной тайфун может обрушиться на Приморье

А вот паводок, который бушует в Иркутской и Амурской областях, заходить пока не планирует
Александра ШОПЕНКО
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Предшествовать возможному тайфуну будет жара и духотаПредшествовать возможному тайфуну будет жара и духотаФото: Семен АПАСОВ
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Главный синоптик Приморья рассказал, чего ожидать от погоды в регионе ближайшие пару недель. По словам Бориса Кубая, к югу Японии может выйти тайфун, который, вероятнее всего, заглянет в край.

- Наше внимание приковано к тайфуну, которого пока еще нет, но вероятность зарождения и развития существует. Во второй половине следующей недели он может подойти к южным Японским островам. Выйдет ли он на Приморье или нет, покажет время, но основания для тревоги есть, - сказал Борис Кубай, глава Примгидромета.

Предшествовать возможному тайфуну будет жара и духота, которые установятся даже в прибрежных районах, а в континентальной части региона температуры будут превышать отметку в +35 градусов. Сказать «спасибо» за долгожданное тепло нужно тихоокеанскому антициклону, который с сегодняшнего дня (31 июля) начнет распространять свое влияние на северо-восточный Китай. Благодаря нему, кстати, исчезнет тропосферный циклон, доставлявший неприятности в бассейне Амура.

- Примерно с 5 августа антициклон начнет ослабевать и уступать территорию северо-восточного Китая новому тропосферному циклону, который снова может начать направлять ливневые дожди на бассейн Амура, часть из которых снова может доставаться северной половине Приморья, - сообщил главный синоптик региона.

Несколько слов стоит сказать об Амуре, который сейчас топит Амурскую область и Хабаровский край. Эвакуировано более одной тысячи человек, вода продолжает прибывать. Вновь паводок начался и в Иркутской области.

Такая ситуация на реках юго-восточной части России, по словам Бориса Кубая, вызвана тем, что зона наводнений располагается на одной широте - вдоль широтного круга 50 градуса северной широты. Здесь часто сталкиваются воздушная масса умеренных широт и тропическая, которая долго распространяется по Китаю.

- Столкновения провоцируют тропосферные вихри, медленно перемещающиеся от Байкала до Хабаровска, создавая у поверхности земли благоприятные условия для зарождения и прохождения циклонов и атмосферных фронтов. Это всегда приводит к «взрывной» конвекции, при этом продолжительность и периодичность ливней диктуется скоростью и частотой перемещения циклонов над данной территорией, - добавил глава Примгидромета.

Приморью немного повезло – регион находится южнее 50-й широты. Циклоны, бушующие в бассейне реки Амур, задевают наш край, вызывая ливни небольшой продолжительности. В бассейне реки Уссури и Бикин наблюдаются подъемы уровней, но до выхода воды на пойму еще полтора-два метра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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