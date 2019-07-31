Студенты из Приморья и Хабаровского края спасали детей из горящих палаток в лагере «Холдоми»

Трагедия в детском палаточном лагере «Холдоми» потрясла всю страну и еще раз показала, что безопасность – это не просто слово. Об этом как никто знали вожатые – молодые парни и девушки из Приморья и Хабаровского края, которые, несмотря на страшное зарево, бросились в огонь и спасли детей.

- Практически во всех лагерях есть ночные вожатые, которые охраняют сон детей и их задача в какой-то ситуации быть готовыми к тому, что ребенку понадобиться в туалет или помощь врача. В «Холдоми» тоже был ночной вожатый, который и увидел, что загорелась палатка, стоявшая посередине, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Галина Касьяненко, руководитель студенческого педагогического отряда «Территория Инициативы».

Ночной вожатый Владимир бросился выводить детей из горящих палаток, разбудив коллег, которые тоже кинулись в огонь за мальчиками и девочками. Очевидцы того страшного пожара вспоминали, что пламя моментально поглощало палатки. Тем временем вожатая из Комсомольска-на-Амуре Маргарита Харина вызвала МЧС, а ее коллеги поливали из огнетушителя палатки.

- Паники не было, вожатые, единственное, громко разбудили детей, и начали их выводить. Ребятишки в трусиках, футболочках, кто-то в пижамах – все спокойно вышли. Детей отправили на стадион – это было место дислокации, где все должны были построиться для пересчета. Все это было сделано минут за десять, - поделилась Галина Касьяненко.

Страшный пожар унес жизни четверых ребятишек, троим вожатые вызвали скорую, но они, к сожалению, скончались в больнице. Владимир, который первым кинулся спасать детей из огня, получил сильные ожоги. Кстати, жили вожатые в аналогичных палатках, у всех ребят из Комсомольска сгорели телефоны, ноутбуки, вещи и деньги. Но все ребята понимали: утраченные гаджеты – мелочь, по сравнению с человеческими жизнями.

Благодаря слаженным действиям и самоотверженности вожатых лагеря «Холдоми» смогли сохранить жизни десяткам детей.