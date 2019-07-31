2019-07-31T11:59:28+03:00
Общество

Студенты из Приморья и Хабаровского края спасали детей из горящих палаток в лагере «Холдоми»

Ребятам удалось вытащить из огня 185 мальчиков и девочек
Александра ЖДАНОВА
Поделиться:
Очевидцы того страшного пожара вспоминали, что пламя моментально поглощало легковоспламеняющиеся палатки. Фото: «Территория Инициативы»Очевидцы того страшного пожара вспоминали, что пламя моментально поглощало легковоспламеняющиеся палатки. Фото: «Территория Инициативы»
Изменить размер текста:

Трагедия в детском палаточном лагере «Холдоми» потрясла всю страну и еще раз показала, что безопасность – это не просто слово. Об этом как никто знали вожатые – молодые парни и девушки из Приморья и Хабаровского края, которые, несмотря на страшное зарево, бросились в огонь и спасли детей.

- Практически во всех лагерях есть ночные вожатые, которые охраняют сон детей и их задача в какой-то ситуации быть готовыми к тому, что ребенку понадобиться в туалет или помощь врача. В «Холдоми» тоже был ночной вожатый, который и увидел, что загорелась палатка, стоявшая посередине, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Галина Касьяненко, руководитель студенческого педагогического отряда «Территория Инициативы».

Ночной вожатый Владимир бросился выводить детей из горящих палаток, разбудив коллег, которые тоже кинулись в огонь за мальчиками и девочками. Очевидцы того страшного пожара вспоминали, что пламя моментально поглощало палатки. Тем временем вожатая из Комсомольска-на-Амуре Маргарита Харина вызвала МЧС, а ее коллеги поливали из огнетушителя палатки.

- Паники не было, вожатые, единственное, громко разбудили детей, и начали их выводить. Ребятишки в трусиках, футболочках, кто-то в пижамах – все спокойно вышли. Детей отправили на стадион – это было место дислокации, где все должны были построиться для пересчета. Все это было сделано минут за десять, - поделилась Галина Касьяненко.

Страшный пожар унес жизни четверых ребятишек, троим вожатые вызвали скорую, но они, к сожалению, скончались в больнице. Владимир, который первым кинулся спасать детей из огня, получил сильные ожоги. Кстати, жили вожатые в аналогичных палатках, у всех ребят из Комсомольска сгорели телефоны, ноутбуки, вещи и деньги. Но все ребята понимали: утраченные гаджеты – мелочь, по сравнению с человеческими жизнями.

Благодаря слаженным действиям и самоотверженности вожатых лагеря «Холдоми» смогли сохранить жизни десяткам детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
5 мифов о превышении скорости
Как показывает практика, даже опытные водители не всегда имеют адекватное представление о законах ПДД в отношении выбора скорости движения. Выезжая на дорогу, они руководствуются не собственно законами, а некими субъективными представлениями о них
Новости 24
В Приморье поезд перекрыл путь к пляжу, утопленника тащили до «скорой» под вагонами
Животные Приморского океанариума станут выступать еще и по вечерам
Детская теннисная команда «Восточник» вернулась с соревнований в КНР
Стала родной: "Бриллиантовая принцесса" в 10 раз зашла в Приморье
Владимир Путин назначил нового начальника ФСБ по Приморскому краю
Во Владивостоке загорелся женский монастырь
Погода в Приморье может вызвать головную боль
К Олимпиаде-2020 в Японию запустят новый рейс из Владивостока
АО «Восточный Порт» принял юных посетителей из японского города-побратима
МВД начало проверку в отношении начальника угрозыска Приморья
Золото в Приморье приносит убытки
Приморскстат: Средняя зарплата дальневосточников - 53,5 тысячи рублей
Погода во Владивостоке 30 июля: морось к вечеру превратится в дождь
Жительницу Владивостока переехала собственная машина
Показательная статистика: двое из трех утонувших на Шаморе были пьяны
Молодежный форум «Поколение 2019» прошел на острове Попова
Ничего святого: во Владивостоке маргинал ограбил храм
Горе-мать прошла принудительные работы, лишь бы не платить алименты
Команда «Восточник» вернулась с Международного турнира по хоккею
Погода во Владивостоке на 29 июля 2019 года: облачно, днем до +24 градусов
Спорный пенальти принес «Лучу» победу в День ВМФ
Самую крутую улицу Владивостока перекрыли до ноября
Находка возмутилась строительству армянской церкви
Водителю Volvo, погубившему девушку с ребенком, грозит до 7 лет колонии
Тысячи людей остались без воды в Приморье, объявлен режим ЧС
Какая боль: «Амур» во Владивостоке разгромил «Адмирал» - 6:0