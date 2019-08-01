Музыкальный пикник пройдет во «Владивостокской крепости»

Государственный музей-заповедник «Владивостокская крепость» совместно с Приморским музеем имени Арсеньева 17 и 18 августа организуют большой летний праздник - «Музыкальный пикник на форте Поспелова». Он будет приурочен к юбилею Владивостокской крепости и состоится на территории форта Поспелова. В таком формате впервые пройдет ежегодный фестиваль «Владивостокская крепость». В ярком событии примут участие музыканты, историки, краеведы, исследователи, творческие люди и лучшие повара города.

- Жители и гости Владивостока послушают музыку в исполнении приморских оркестров и джазовых коллективов, попробуют блюда мировой кухни на фуд-корте под открытым небом и насладятся красотой островного ландшафта, - рассказали организаторы фестиваля. - В двухдневную программу музыкального пикника будут включены увлекательные пешие экскурсии по объектам Владивостокской крепости, познавательные программы и мастер-классы для детей, инсталляции в помещениях форта Поспелова, прогулки по загадочному лабиринту. И все это - на фоне великолепного пейзажа с панорамным видом на город, Русский мост, бухту Новик и кампус ДВФУ.

Городской пикник будет приурочен к 130-летию уникального памятника оборонительного зодчества - Владивостокской крепости. Военные инженеры, которые возводили сооружение, фактически жили на объектах строительства. Летом их семьи переезжали из города на остров Русский. Здесь они проводили совместный досуг, устраивали пикники. Государственный музей-заповедник «Владивостокская крепость» и Приморский музей имени Арсеньева предлагают возродить эту добрую традицию и приглашают на праздник всех желающих. Вход свободный.