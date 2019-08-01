Приморская филармония приглашает на эстрадные концерты

Погода этим летом редко балует приморцев погожими днями. И пусть капризный климат не располагает к пляжному отдыху, поднять настроение помогут программы Приморской краевой филармонии.

В концерте «Золотые хиты эстрады» прозвучат известные песни советских, российских и зарубежных композиторов ХХ века, написанные к художественным фильмам тех лет. На малую сцену выйдут артисты филармонии: лауреат всероссийского конкурса Ольга Андреева (народное пение), Юлия Макеич (эстрадный вокал), Дмитрий Сабитов (эстрадный вокал), Николай Буров (эстрадный вокал), Иван Кравченко (эстрадный вокал), лауреат всероссийского конкурса Александр Пстыга (эстрадный вокал).

Программа состоится 2 августа. Начало в 18.30.

Поддержит позитивный тонус и следующий концерт, который называется «И целого мира мало!». Солисты Приморской краевой филармонии приготовили программу, наполненную красивыми мелодиями, которые способны поддерживать и улучшать бодрый настрой на всю следующую неделю. В малом зале они исполнят песни из кинофильмов: «Весёлые ребята», «Дайте жалобную книгу», «Нас венчали не в церкви», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Жестокий романс», «Проснись и пой!», «Соломенная шляпка», «Женщины», «Большая перемена».

В концерте принимают участие артисты филармонии: дипломант всероссийского конкурса Анастасия Цыганова (сопрано), Людмила Якунина (сопрано), Елена Морозова (меццо-сопрано), лауреат международных конкурсов Анна Гамова (сопрано), лауреат международных конкурсов Евгения Зленко (фортепиано).

Программа состоится 9 августа. Начало в 18.30. Адрес филармонии: Владивосток, ул. Светланская, 15.