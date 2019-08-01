Отсчет пошел: очередной мощный тайфун ударит по Приморью

Тайфун «Випа», который обрушился на Китай, вероятнее всего, может нагрянуть в Приморье и натворить бед. В Поднебесной сейчас идут мощные дожди, сопровождающиеся шквалистым ветром. Аналогичная ситуация может произойти и в Приморье ориентировочно 12–13 августа.

Солнце, которого так долго ждали жители Приморья, похоже, не сильно хочет баловать регион. При худшем развитии событий, теплым деньгам жителям и гостям региона останется радоваться дней 11-12 – гостем края станет новый тайфун, получивший название «Випа». И, по предварительным прогнозам синоптиков, он будет не менее разрушительный, чем его предшественник.

- Если действительно предположение подтвердится - честно говоря, совсем этого не хочется, - то Приморскому краю достанется очень приличная порция осадков. Внимание к тайфуну, к информации о нем, должно быть приковано у каждого жителя и гостя Приморского края, - сообщил Борис Кубай, глава Примгидромета.

Пройдет «Випа», по предварительным данным, над Желтым морем, перевалив Корейский полуостров, через Владивосток и Находку и далее проследует вдоль восточного побережья Приморья. Однако времени еще более, чем достаточно, и ситуация может измениться.