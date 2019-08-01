2019-08-01T12:31:05+03:00
Происшествия

«Оранжевый» код опасности: пепловый выброс вулкана на Камчатке достиг отметки 5,5 метра

Шлейф пеплопада распространился в южном направлении и не потревожил местных жителей
Кристина ГРИН
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За стихийным явлением на Ключевском следила и группа наблюдении за вулканической активностью.За стихийным явлением на Ключевском следила и группа наблюдении за вулканической активностью.Фото: Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT)
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1 августа специалисты единой геофизической службы РАН зафиксировали пепловый выброс на вулкане, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток». За стихийным явлением на Ключевском следила и группа наблюдении за вулканической активностью. На этот раз пепловый столб достиг отметки в 5500 метров, притом, что высота самого Ключевского составляет всего 4750 метров.

Как отмечают в ГУ МЧС по Камчатскому краю, пепловый шлей распространился в южном направлении и не причинил никому из местных жителей дискомфорт. До населенных пунктов Ключевской так и не добрался. Именно поэтому никто из камчатцев не обращался в диспетчерскую службу и не звонил спасателям.

- Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана Ключевского не проходят, зарегистрированных туристических групп нет, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

В Камчатской группе реагирования на вулканические извержения присвоили пепловому выбросы «оранжевый» код авиационной опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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