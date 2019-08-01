«Бессонница и мужчины в платьях»: экс-пациентка рассказала о методах ребцентра во Владивостоке

Над реабилитационным центром «Расцвет» во Владивостоке, в котором официально подтверждена одна смерть, сгущаются тучи. Бывшие пациенты вышли из тени и готовы давать показания, а также рассказывать СМИ истории своей «реабилитации». На связь с «КП» вышла бывшая пациентка «Расцвета», которая поведала о наказаниях, лишениях и попытках бежать.

Кратко напомним, что в апреле этого года в центре умер 31-летний Егор П. Мужчину нашли лежащим посреди комнаты, уставленной металлическими двухъярусными кроватями. Егор был без одежды, на теле следы побоев, а на руках – следы уколов и борозды, которые говорят о том, что его связывали. Судебно-медицинская экспертиза показала, что за сутки до смерти мужчина получил два несовместимых между собой препарата. Причина смерти – острая сердечная недостаточность.

Директор центра Дмитрий Кондратьев в интервью «КП-Владивосток» сказал, что его вины в этом нет. Пациенты «Расцвета» говорили, что Егор сам причинял себе тяжкий вред, из-за чего они привязали мужчину к кровати на одну ночь. После Егору якобы лучше не стало, и на третий день своего пребывания в центре он умер. Нынешние пациенты центра сообщили корреспонденту «Комсомолки», что им тут нравится и никакого насилия к ним не применяют. Некоторые вернулись в «Расцвет» даже после того, как там прошли обыски. А сам директор центра считает, что возбужденное уголовное дело – заказ.

ЧИСТОТА, ДА НЕ ТА

Евгения (имя девушки изменено по ее просьбе – прим. ред.) имела проблемы с алкоголем и сама пришла в «Расцвет». Реабилитационный центр она (как и многие) нашла в интернете, позвонила по указанным телефонам и согласилась на встречу. Приехала с поддержкой в лице подруги и коллеги. Евгении провели экскурсию, рассказали о методах и предложили подписать договор, причем не на нее, а на коллегу по работе. Цена вопроса – 40 тысяч рублей в месяц, девушке хватило двух.

На кухне в ребцентре были свои дежурныеФото: Никита ДОЛГОВ

- Во время экскурсии я еще удивилась, что людей нет. Как я узнала потом, всех сгоняют на третий этаж, чтобы никто не сказал ничего лишнего. Я прошла, осмотрелась - все чисто и красиво, при входе в дом все разуваются, и даже белые носки остаются белыми. Тогда я не обратила на это внимания, и лишь потом я стала свидетелем того, как наводится эта чистота. Люди там работают с утра до ночи. Они драят дом так, что вы, наверно, даже у себя так не убираете. Это одна из методик реабилитации, но не самая страшная, - рассказывает Евгения, бывшая пациентка реабилитационного центра.

Девушке, как новенькой, дали три золотых дня. Так в центре называется период адаптации, в течение которого пациент не придерживается распорядка, отсыпается, привыкает к обстановке и получает привилегии, например, первым сходить в душ. А вот потом, по словам Евгении, начинается «реабилитация».

«ПО-РУССКИ ТАМ НЕ ГОВОРЯТ»

«Реабилитация» проходила в постоянных лишениях и под психологическим прессингом. Персонал центра, который на момент пребывания там Евгении состоял из трех человек, с пациентами разговаривал только на повышенных тонах и матом. Говорить без разрешения не позволялось, а уже тем более задавать неудобные вопросы, иначе провинившегося ждет наказание. А они, как вспоминает Евгения, были изощренными.

Всюду в реабилитационном центре развешаны таблички с надписямиФото: Никита ДОЛГОВ

- Мужчин наряжали в женские платья, делали макияж и вручали им в руки колеса, которые он не должен был выпускать. А на шею вешали табличку с надписями: «урод» и другими,в том числе и матерными, словами. В таком виде человек должен был проходить сутки. В душ, в столовую, среди людей - везде. Тех, кто отказывался, били металлической линейкой по половым органам и пятой точке до крови. После такого любой согласится на платье и колеса, - продолжает бывшая пациентка центра.

Но самая страшная пытка, по словам девушки, - бессонницей. Люди спали от одного до трех часов после физической и «творческой» работы. Если глаза начинали закрываться – человека окатывали водой из ведра и назначали сотни приседаний и отжиманий.

Каждые два часа пациенты должны были писать анализ чувств, в котором они рассказывали, что делали и какие эмоции переживали. За отказ – наказание, за правдивое изложение – тоже.

"Правила дома" в реабилитационном центреФото: Никита ДОЛГОВ

По четвергам проходили лекции. В них пациентам центра объяснялось, что можно достичь высшей стадии духовного воспитания, беспрекословно выполняя все указы «сенсея». А называется эта стадия «всемогущество».

- О всемогуществе говорилось много, эти люди считают, что имеют право повелевать остальными. Лидер – человек далеко не глупый, харизматичный, обладает даром внушения. Я сама не поняла, как попала туда! Были у него и обожатели, которые считали его хорошим человеком, помогающим им в беде, - считает Евгения.

Каждую субботу был КВН. Выиграть было безумным желанием почти всех пациентов. Если победа ушла, люди всю ночь от руки переписывали талмуд на семь-десять машинописных листов.

- После постоянных уборок и дежурств люди за пару часов готовили сценки, писали сценарии, собирали команды, делали реквизит из подручных материалов и выступали перед смеющимися сотрудниками. Я ненавидела это. Мы пели песни, сочиняли стихи, рисовали, и если кому-то не нравилось наше творчество, нас наказывали и запрещали общаться между собой, - делится девушка.

Каждый день, как вспоминает девушка, члены персонала должен выбрать лучшего и худшего пациента. Получил большинство «лайков», можешь рассчитывать на свидание с родными и близкими. Стал худшим – либо ночью моешь пол, либо чистишь ковры.

- Свидания с внешним миром не позволяют. Родственникам говорят, что человек проходит реабилитацию и встреча ему помешает, а этого нельзя допустить. Свидания разрешены тем, кто стал лучшим по итогам недели и то они проходят в присутствии работников центра, - вспоминает Евгения.

Дежурные были и по библиотекеФото: Никита ДОЛГОВ

БЕЖАТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

- Я была там два месяца, и на моей памяти сбежали семь человек – кто успешно, кто безуспешно. Кого возвращали, я им не завидовала. А кому удалось убежать и скрыться – это хорошо. Люди прыгали в окна в тапках и пижаме, ломали ноги, спускались по связанным простыням, «сигали» через забор, а укрывали их добрые люди, - вспоминает девушка.

Одного пациента, по словам Евгении, избили настолько, что сломали ребра, второй едва не покинул эту грешную землю.

- В какой-то момент парень не выдержал, закрылся в туалете и порезал себе вены. Этот парень хотел, чтобы ему вызвали скорую. Так стремился выйти на свободу. Естественно, что скорую ему никто не вызвал, его просто на сутки примотали скотчем к кровати. Сейчас его уже нет в живых, но не из-за этого, - делится бывшая пациентка центра.

К счастью, Евгения – одна из тех, кому удалось освободиться из центра. Девушка попросила не рассказывать, каким образом ей это удалось. Лишь заверим, что она осталась цела и невредима, за исключением поломанной психики и ужаса, который она два месяца наблюдала своими глазами.

ОФИЦИАЛЬНО

СУ СК по Приморскому краю возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекших по неосторожности смерть человека.

- По версии следствия, в апреле 2019 года в АНО социальной реабилитационной помощи «Расцвет» обратился 31-летний гражданин для оказания услуг помощи в избавлении от алкогольной зависимости, в тот же день гражданин помещен в центр, через несколько дней он скончался. Вместе с тем, следствием установлено, что лицензия на осуществление медицинской деятельности у данной организации отсутствует, в связи с чем руководство и сотрудники реабилитационного центра оказывали услуги ненадлежащего качества, - прокомментировали в ведомстве.

По информации источников «КП-Владивосток», заявление написали 17 человек, однако в них говорится не о физическом давлении и незаконном удерживании в центре, а о моральном и психическом.