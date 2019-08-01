Режим ЧС ввели в Еврейской автономии из-за неспокойного Амура

Власти Еврейской автономной области ввели в регионе режим ЧС из-за повышающегося уровня Амура. Паводок движется к области из Приамурья, где уже успел натворить бед. По некоторой информации, «большая вода» уже добралась до таможенных постов и пребывает по 40 сантиметров в сутки.

- Угрозы подтопления полностью населенных пунктов нет, в некоторые районы завезен материал для отсыпки и строительства ограждений. Увеличиваем запасы медикаментов и продуктов питания. Но необходимо быть готовыми к угрозе подтопления ряда населенных пунктов, домов и приусадебных участков, - сказал Александр Левинталь, губернатор Еврейской автономной области.

Главе Облученского района поставили задачу максимально быстро восстановить дороги в селах Пашково и Радде. В Ленинский и Октябрьский районы ЕАО привезли водоналивные дамбы для защиты от подтоплений. Они, как пояснили в областном главке МЧС, представляют собой гидротехническое сооружение в виде рукава, который наполняется водой, тем самым создают преграду паводку.

Завтра, 2 августа, будет приостановлено движение речных судов грузового и пассажирского сообщения в пункте пропуска Нижнеленинское и грузового сообщения в пункте пропуска Амурзет. Всему виной уже довольно большой уровень воды в Амуре.

В районах также работают комиссии по оценке возможного причинения ущерба. Он будет оцениваться соответственно и адекватно с предоставлением фото и видеоотчетов для подтверждения выплат пострадавшему населению.

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