Цена за человечность: житель Камчатки спас лисичку со сломанными лапами от неминуемой гибели и нарушил закон

Эта история могла бы с легкостью стать сюжетом современной басни. Но самое интересное, что все в ней основано на реальных событиях, в которых главными героями стали – лиса Алиса и парень по имени Антон. Молодому человеку грозит штраф за то, что он спас рыжую малышку от неминуемой гибели. Справедливо это или нет – решать не нам, но по закону ему положено административное наказание. Наказание за то, что он оказался не бессердечным человеком, способным пойти на помощь беззащитному животному.

РЫЖИЙ ЧЛЕН СЕМЬИ

Все случилось в конце июля в Петропавловске-Камчатском. 21-летний Антон Шестаков поехал с друзьями на рыбалку. Дома его с хорошим уловом ждали жена и маленький сын. Но вот супруге на мобильный раздался звонок от Антона. «Еду домой. Рыбы сегодня не будет, везу раненную лисичку». С этого самого звонка начинается история Алисы – так молодая семья назвала маленькую лисицу. Супруга оборудовала на балконе настоящие хоромы для нового жильца. Все, лишь бы малышке было комфортно в неестественной среде, и она быстрее пошла на поправку.

- Скорее всего, на нее напали собаки, но, может, и машина сбила – сейчас и не узнаешь. Я увидел, что она еле передвигается, очень сильно хромает, - рассказывает корреспонденту «КП»-Владивосток» Антон Шестаков. – Я просто не мог проехать мимо нее. Нужно было помочь малышке. Конечно, первое наше знакомство произошло через укус, но я все равно положил ее в мешок и повез домой. Тогда не было времени думать, заражена лиса бешенством или нет. На нее без слез было просто не взглянуть.

За то, что Антон не оставил Алису погибать у обочины дороги, он заплатит штраф.Фото: Социальные сети

Антон признается, что нисколько не боялся маленькую хищницу. Скорее волновался за нее и переживал. Уже дома нового жильца ждал свой уголок на балконе и новая семья. Вскоре хищнице дали имя – Алиса. Лиса Алиса. «Звучит хорошо» - говорит Антон. Сына спасителя всего 2,5 года, и он души не чает в новой рыжей подруге. Что уж говорить, к Алисе прикипели все. Даже соседи не ругаются, а лишь умиляются новому домашнему животному в семье Шестаковых. Даже помогают Антону собрать необходимые для хищницы вещи.

На следующий день Антон вместе с Алисой поехали к ветеринару. Оказалось, что у лисички перелом таза. Именно он стал причиной проблем с задними конечностями животного. По словам специалистов, если бы хищницу оставили на обочине дороги, то она бы погибла. Шанса выжить у нее практически не было. К счастью, Антону рассказали, чем нужно кормить Алису, и какие лекарства нужно ей принимать, чтобы та скорее пошла на поправку. Кормят ее рыбой, утятиной и паштетам. С мышами пока решили повременить.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Казалось бы, история про человека с большой буквы. Однако выяснилось, что быть добродушным в наше время – преступление. И теперь Антону грозит штраф. Дело в том, что Алиса до сих пор живет в доме у Шестаковых. Там за ней ухаживают, кормят, даже деньги на операцию собрали. По словам спасителя, скорее всего ей предстоит еще одно хирургическое вмешательство, но все члены семьи надеются на лучшее. Только вот по закону держать у себя дома хищное животное – запрещено.

- Ну заплачу я этот штраф, что поделать, раз у нас такие законы. Но я не мог оставить ее в беде и пройти мимо, - говорит Антон. – Я ведь даже этого самого бешенства не боюсь. Уверен, что все будет в порядке. Даже не сомневаюсь. Если честно, мы все очень привыкли к Алисе, даже не знаю, как будем себя чувствовать, когда настанет время с ней прощаться. Но пока живем все вместе, дружно, не ругаемся.

Несмотря на идиллию в нестандартной семье. Антон, действительно, нарушил закон.

- Действительно, такое содержание хищных животных карается законом. За это предусмотрена соответствующая статья 258.1 часть 1 УК РФ, - рассказывает «Комсомольская правда - Владивосток» Александр Сельницин, советник отдела государственного охотничьего надзора Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края. – К слову, держать у себя в частных домах диких животных могут только юридические лица, которые должны получить разрешение. Физические не имеют на это право. В случае с лисой хочу отметить, что она – хищник. Несмотря на то, что она выглядела беспомощно, могла с легкостью укусить человека. Нет никакой уверенности в том, что она не заражена бешенством. А уже это для спасителя чревато летальным исходом.

По закону незаконное содержание диких животных может привести к штрафу - до одного миллиона рублей. Антону такая цифра не грозит, но с незначительной суммой ему все же придется попрощаться. Какой именно - решит суд.

Примечательно, что многие соседи встали на сторону Антону, и готовы будут ему помощь, если все-таки за содержание лисы ему назначат штраф. Мораль басни оставим открытой, чтобы каждый читатель вынес для себя ее сам.