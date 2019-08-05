«Приплыла, сожрала двух хабаровчан»: отдыхающие массово встречаются с акулами у берегов Приморья

В Приморье пришло долгожданное лето, вода в море прогрелась до комфортных температур, а это значит, что пляжи края начинают заполняться не только местными жителями, но и гостями из других регионов. Однако теплая водичка привлекает не только людей, но и других обитателей планеты – акул.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/724079" frameborder="0"></iframe> Отдыхающие массово встречаются с акулами у берегов Приморья.Социальные сети

Сообщения о встречах с морскими хищниками поступали из бухты Безымянная в районе Дуная. На первом видео отдыхающие во время прогулки на sup-досках решили искупаться и спрыгнули в воду. Две женщины и мужчина хохотали на зависть зрителям. Однако смеялись они не долго – ребята с катера крикнули отдыхающим, что к ним приближается акула. Пришлось в срочном порядке ретироваться на берег. Через десять минут ровно на том месте, где купались сАперы, появился черный плавник, а его обладатель, судя по словам очевидцев, - в длину около двух метров.

На втором видео снята, возможно, та же самая акула. Голос за кадром утверждает, что у морского хищника на голове рана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/724077" frameborder="0"></iframe> Отдыхающие массово встречаются с акулами у берегов Приморья.Социальные сети

Но самое популярное видео, которое сейчас покоряет все топы, снято, якобы, в Находке на пляже «Антарес». Голос за кадром утверждает, что акула была замечена 31 июля 2019 года. И, по словам автора-шутника, хищница успела натворить бед.

- Вот такая акула приплыла, сожрала двух хабаровчан, - шутит мужчина за кадром и добавляет: «будьте аккуратны».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/724078" frameborder="0"></iframe> Отдыхающие массово встречаются с акулами у берегов Приморья.Социальные сети

СВЕЖО ПРИДАНИЕ

Акулами-людоедами жителей и гостей Приморья пугают еще с 2011 года, когда морской хищник откусил человеку кисти рук, а потом еще несколько раз совершил нападения на отдыхающих. Поэтому страхи людей вполне объяснимы, однако специалисты уверяют: бояться не надо, а вот опасаться и не терять бдительность стоит.

В Приморье постоянно живут несколько видов акул, в числе которых катран и колючая – их длина достигает одного метра, сельдевая (или лососевая), которая может вырастать до 2,5 метра, и китовая. Последняя живет в открытых водах и питается планктоном – у нее нет зубов. И все акулы, по словам специалистов, для человека безопасны. Привлекать морских хищников могут блеск маски или акваланга, которые они принимают за перелив чешуи рыб.

- Самую большую опасность представляют белые акулы, одна такая последний раз заплывала в Приморье в 2011 году. Постоянно они в крае не живут, это все-таки тропические хищники и обитают у берегов Австралии и Индонезии. В Японское море заплывают отдельные взрослые особи в погоне за рыбой, причем редко, - рассказал корреспонденту «КП-Владивосток» Владимир Раков, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН.

Чтобы встреча с акулами не закончилась трагедией, нужно быть бдительными. В зоне риска дети, поскольку они похожи на ластоногих ларг, которыми питаются некоторые виды морских хищников.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ВСТРЕЧЕ С АКУЛАМИ:

- Завидев характерный плавник, необходимо немедленно забраться в судно или как можно быстрее добраться до берега;

- Не упускать из виду плавник;

- По возможности иметь при себе шокер или же специальные отпугиватели;

- По словам Владимира Ракова, можно надеть на себя специальный стальной костюм, сделанный по типу кольчуги. Также акула вероятнее всего проигнорирует отдыхающего в ярком купальном костюме;

- Если акула пытается напасть, нужно быть ее по глазам и голове.

- Ни в коем случае не преследовать и не злить акулу, иначе встреча может закончиться трагедией

- Запрещено подходить к акуле и испытывать судьбу, засовывая ей в пасть руку. Эти хищники очень живучи и даже если кажутся мертвыми, могут напасть.