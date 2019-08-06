В состав нового правительства Приморского края войдет 20 министерств

Опубликована новая структура органов исполнительной власти Приморского края, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток». В состав правительства войдет 20 министерств, шесть агентств, девять департаментов и пять инспекций.

Постановление подписано 6 августа исполняющим обязанности губернатора края Верой Щербина.

Каждое министерство будет состоять из управлений и отделов, в каждом отделе – не менее пяти сотрудников. Агентства, департаменты и инспекции также состоят из отделов.

Новая структура вступает в силу с 1 января 2020 года.

Из нынешних 37 департаментов администрации края в правительстве сохранится только девять: бюджетный учет, молодежка, кадры, ЗАГС, внутренняя и информационная политика, профилактика коррупционных и иных правонарушений и два департамента с длинными названиями - защиты государственной тайны, информационной безопасности и мобилизационной подготовки и координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей.

Остальные департаменты преобразуются в 20 министерств. Среди них есть те, чьи названия не отличаются от существующих сейчас департаментов. Это министерства здравоохранения, финансов, природных ресурсов и охраны окружающей среды, транспорта и дорожного хозяйства, государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля, физической культуры и спорта.

Но названия большинства министерств лишь частично совпадают с тем, как именовались департаменты. Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам сократился до министерства ЖКХ. Департамент образования и науки теперь просто министерство образования. Департамент экономики и развития предпринимательства - министерство экономического развития. Департамент сельского хозяйства и продовольствия – просто министерство сельского хозяйства. Департамент градостроительства - министерство строительства.

Где-то название наоборот удлинилось. Департамент государственного заказа - министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок. Департамент гражданской защиты - министерство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Департамент труда и социального развития превратился в министерство труда и социальной политики. А в названии департамента земельных и имущественных отношений изменили порядок слов, теперь это министерство имущественных и земельных отношений.

Департаменту культуры добавили архивный отдел, теперь это министерство культуры и архивного дела.

Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и департамент лесного хозяйства образовали министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края. Еще одно объединение - департамент лицензирования и торговли с департаментом промышленности, теперь это министерство промышленности и торговли.

Плюс появились два новых органа – министерство цифрового развития и связи и министерство юстиции Приморского края.

Несколько департаментов превратились в агентства, даже не меняя названий: туризма, международного сотрудничества, проектного управления и агентство по тарифам Приморского края.

Где-то в названиях тоже прослеживаются тенденции. Департамент энергетики превратился в агентство газоснабжения и энергетики. Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов теперь агентство по рыболовству Приморского края.

Что касается инспекций, то они и сейчас выделены в отдельные органы исполнительной власти. К уже существующим ветеринарной, жилищной, инспекции по охране объектов культурного наследия и инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства добавится пятая: государственная инспекция по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией самоходных машин и других видов техники, аттракционов Приморского края.