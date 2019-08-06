«Вы вызвали скорую собаке?»: во Владивостоке врачи приехали спасти 5-летнего ребенка, но пациентом оказался пес

Случилось все 3 августа во Владивостоке. В диспетчерскую службы поступил звонок от жильца дома по улице Бородинской. «Срочно приезжайте! Помощь нужна 5-летнему ребенку. Девочка без сознания!» - тревожно говорила женщина на том конце провода. После обработки данных сотрудник службы передал информацию с адресом бригаде скорой помощи, которая в это время уже ехала к другому пациенту. К слову, всего сейчас в дальневосточной столице работают три бригады. И это в лучшем случае. Дефицит кадров катастрофический, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как отмечают специалисты, когда речь идет о детях, другие пациенты уходят на второй план. Так расставлены приоритеты. В итоге врачам пришлось повременить с первым вызовом. И вот бригада мчит к дому по указанному адресу с полной уверенностью, что сейчас предстоит хорошо поработать, чтобы спасти ребенка. Но нет. Картина, которая предстала перед врачами, была, мягко говоря, неожиданной.

- Дверь в квартиру была приоткрыта, мы постучались и зашли. В комнате сидела женщина, лет 45, а напротив нее маленькая собачка, - рассказывает корреспонденту «КП»-Владивосток» Глеб Кан, анестезиолог –реаниматолог скорой помощи. - Мы спросили: «вы скорую вызывали?», она ответила, что да. Потом пытались выяснить, тогда где, собственно ребенок, кому плохо? В итоге она указала пальцем на свою собаку. Не поверив в происходящее, решил уточнить: «я вас правильно понял, вы вызвали скорую собаке что ли?» Она без зазрения совести сказала: «да, собаке». Так мы с вызова и ушли. Предварительно прошлись по квартире, чтобы удостовериться в том, что никакого ребенка в квартире, действительно, нет. Вот и получилось так, что работать нам по сути не пришлось. Слава богу, никакого ребенка без сознания не было. На моей практике такой случай первый, но коллеги в такой ситуации уже были.

Примечательно, что даже при такой плачевной ситуации с количеством реанимационных бригад, жители Владивостока злоупотребляют звонками, мягко говоря, не экстренного характера. Даже шутники находятся. Врачи говорят, что все это из-за безнаказанности. В российском законодательстве за заведомо ложный вызов можно получить штраф в размере до 1500 рублей. Это и грозит женщине, которая не в курсе, что в мире есть профессия ветеринар. К счастью, из-за не совсем адекватной любительницы собак, не пострадал ни один человек. Иначе история могла бы быть куда плавней и трагичней.