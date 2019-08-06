Еще три косатки выпустили из «китовой тюрьмы» в Охотское море

Еще трех узников приморской «китовой тюрьмы» - самца с двумя самками - успешно выпустили 6 августа в Охотское море в районе мыса Перовского, сообщил «КП - Владивосток» ведущий эксперт по морским млекопитающим «Гринпис» России Оганес Таргулян.

Как и предыдущих животных, трех косаток доставили из бухты Средняя под Находкой в Хабаровск автомобильным транспортом. По словам Оганеса Таргуляна, транспортировка животных прошла непросто.

- Ехали днем по сильной жаре, пришлось принимать меры. В течение пути в воду к косаткам подсыпали лед. Так что по прибытию в порт температура воды не превысила 20 градусов, - говорит собеседник «КП».

Погрузка китов в бухте Средняя. Фото: Greenpeace

Затем животных переместили на баржу в специально подготовленные ванны, накрыли тентом и отправили вниз по Амуру до следующего пункта перегрузки в поселке Инокентьева. Также для охлаждения косаток на борт взяли 6 тонн льда. По дороге специалистам на поддержание оптимальной температуры воды понадобилось около 3 тонн льда.

По Амуру животных доставляли ан барже. Фото: Greenpeace

После прибытия судна в населенный пункт пошел сильный ливень, который облегчил работу по перегрузке животных на новый транспорт.

- Людям плохо, а косаткам, в принципе, хорошо. Их и вода поливает, и температура воздуха стала меньше. Еще одним плюсом дождя было то, что он прибил пыль, и косаткам ничего не мешало дышать, - говорит Оганес Таргулян.

Перегрузка китов в Хабаровске. Фото: Greenpeace

В итоге в 9 утра 6 августа косатки достигли конечной точки маршрута - мыса Перовского. Совокупно они преодолели 1800 километров. С животными на месте поработали ветеринары, они взяли анализы крови и установили на плавниках спутниковые метки. Ориентировочно в 11:45 китообразные уже были на свободе.

- Изначально планировалось их поместить в плавучий сетчатый вольер на расстоянии 200-300 метров от берега. Но подведя косаток в специальных «клетьях» к вольерам, специалисты ВНИРО передумали, испугавшись, что животные могут антеннами от меток запутаться в сетях и умереть. Поэтому косатки были сразу отпущены в открытые воды Охотского моря.

Выпуск китов в районе мыса Перовского. Фото: Greenpeace

Выпуск косаток прошел в штатном режиме. Животные после выпуска, немного покружили по заливу, после чего отправились в свободное плаванье. Отдельно отметим, что на этом работа специалистов не заканчивается. В последующие дни работники ВНИРО будут следить за движением косаток и их вливанием в новый «коллектив».

Таким образом, из «китовой тюрьмы» уже освободили 8 косаток и 6 белух. Государство выкупило из у отловщиков по 10 миллионов за косатку и по три за белуху. В бухте Средняя остается еще 83 кита, в том числе две косатки, следующие в очереди на освобождение.