«Получилось круче, чем у Тимати»: сначала в халате, а потом и в платье девушка из Владивостока сняла пародию на видео известного артиста

А ВАМ СЛАБО?

«Зацените нашу приморскую бабу Виту, видео огонь!»

«Думаю, Тимати скоро предложит сотрудничество»

«Супер, знай наших!»

«Это как? Фотошоп?»

«Точно переплюнула Тимати!»

И подобных комментариев больше тысячи. Такую бурную реакцию вызвал пост популярного блогера Виты Носовой из Владивостока, которая сняла пародию на видео Тимати, сообщает «Комсомольская правда –Владивосток».

Почти неделю назад артист опубликовал в своем профиле в соцсети ролик, как он в халате, с полотенцем на голове и кофе в руке «колесит» по волнам на доске. Под постом короткая запись: «По дороге на массаж». В итоге за шесть дней видео набрало больше четырех миллионов просмотров и стало одним из самых топовых в интернете.

Однако продюсеру известного музыкального лейбла придется посторониться. Его, по словам пользователей сети, переплюнули. Пальма первенства у Виты Носовой. Сперва девушка так же как и Тимати катается на доске в халате и полотенцем на голове. Только вот в руках у нее не кофе, а швабра. Она никак не мешает Вите уверенно держаться на воде. Создается такое впечатление, что так и должно быть, будто на доске так и катаются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/724511" frameborder="0"></iframe> «Получилось лучше, чем у Тимати»: сначала в халате, а потом и в платье девушка из Владивостока сняла пародию на видео известного артиста.@vita_n

Уже на следующем кадре Вита демонстрирует мастерство преображения. Вместо халата – алое платье, вместо полотенца на голове - шляпка, а в руках уже не швабра, а бокал. Получился краткий рассказ о жизни современной девушки: сначала домашние хлопоты, а потом можно и на вечеринку. Очень по-женски.

«ПЕРЕОДЕВАЛАСЬ, НЕ СХОДЯ С ДОСКИ»

Видео Виты собрало больше 65 тысяч просмотров за два дня. Оно и сейчас продолжает набирать популярность в сети. «Комсомолка» выяснила, как блогеру удалось создать такое видео. Вы не поверите, но ролик получился с первого дубля. Мы, конечно, не знаем, сколько Тимати трудился над созданием своего шедевра, но с одного дубля – это очень круто.

Менять образы для съемки Вите пришлось, не сходя с доски.Фото: Социальные сети

- Действительно, все снято с первого дубля. Сначала я встала на доску только в купальнике, - рассказывает корреспонденту «КП»-Владивосток» блогер Вита Носова. – Потом муж этой самой шваброй передавал мне одежду и бокал. Переодевалась и меняла образы прямо на доске, притом, что катаюсь я всего месяц. Вот так и получилось это видео. На самом деле, все ради прикола, никакой цели, как таковой, у меня не было. Я не жду реакции Тимати. Он, наверное, молчит, потому что у меня поучилось круче. А вот Алексей Воробьев, чья песня звучит во втором эпизоде, уже оставил мне комментарий.

Вита не исключает возможности, что вдохновится на какой-то новый шедевр. Она очень рада, что ее пост с катанием на доске развеселил пользователей сети, а для хейтеров, не верящих, что в видео нет никакого фотошопа, она готова сделать более подробный обзор с процессом переодевания.