Жители удаленного острова на Камчатке сопротивляются национальному парку и не хотят уезжать

Вся страна обсуждает Курилы, но мало кто говорит о ситуации, развивающейся на другом приграничном острове. Никольское - самое восточное село России, находящееся на Командорских островах (Камчатка), - может исчезнуть с карты. Причиной тому - переход заповедника «Командорский» в национальный парк, в который хотят включить населенный пункт.

Село Никольское (административный центр Алеутского района) с населением порядка 700 человек находится в северной части острова Беринга – единственной обитаемой суши Командорского архипелага, оставшейся в составе России после продажи Аляски. Здесь же расположены аэропорт, краевая дорога, свалка мусора и рыбокомбинат. Благодаря удаленности, природа на острове поражает: сивучи, каланы, девственная природа и киты. Именно тут, на крайнем аванпосте России в Тихом океане похоронен легендарный исследователь Витус Беринг, который открыл Командоры случайно, перепутав их с Камчаткой.

Именно тут, на крайнем аванпосте России в Тихом океане похоронен легендарный исследователь Витус Беринг. Фото: "Алеутская звезда"

КОЛЛЕКТИВНОЕ «ПРОТИВ»

Заповедник «Командорский» был создан в 1993 году, его граница проходит в 30 километрах от села Никольское. Природоохранный режим, по словам местных, действует в южной части острова и севера никак не касается. Жители села спокойно передвигаются без разрешения руководства резервата, собирают ягоды, грибы, ловят рыбу по квотам и разрешениям.

Однако недавно жители узнали, что федеральный закон предписал перевести «Командорский» из заповедника в национальный парк. Руководство резервата представило проект зонирования особо охраняемой природной территории, где, к удивлению местных, в состав нацпарка входит весь остров вместе с селом Никольское.

Почему же так переживают люди? Потому что, согласно закону, в национальных парках запрещены промышленная деятельность, накопление мусора, а строительство, ремонт и продажа жилья происходит через длинный путь согласований с Минприроды России. Учитывая все это может застопорить развитие села, а как следствие – уничтожить его.

Согласно закону, в национальных парках строительство, ремонт и продажа жилья происходит через длинный путь согласований с Минприроды России. Фото: В. Астафуров

- Жители хотят не просто, чтобы Никольское не включили в нацпарк, а чтобы ООПТ сохранило прежние границы. То есть чтобы в него не вошёл север острова Беринга, как это и зафиксировано в действующем положении. Если Никольское окажется на территории нацпарка, нельзя будет ничего построить или отремонтировать без согласования с Министерством природы РФ и без проведения экологической экспертизы. Если учесть расстояние между Командорами и Москвой, разницу во времени, скорость бюрократических процедур, то любое строительство станет невозможным - на одно оформление документов могут уйти годы. Все земли, не оформленные в собственность, перейдут в собственность федеральную. У большей части жителей никакие постройки не оформлены - кому придёт в голову приватизировать сарай в деревне? Неясно, как быть с бытовыми отходами. На территории парков нельзя хранить мусор, а вывозить его дорого - доставка грузов 10 рублей за килограмм, и корабли ходят не регулярно. Бывает, что нет транспортного сообщения по два месяца. Сложно так долго хранить мусор в квартире, - рассказала местная жительница Анастасия

Для коренных народов и приравненных к ним местных жителей, по логике, должны быть предусмотрены зоны традиционного экстенсивного природопользования. Село Никольское - единственное в России место компактного проживания алеутов. Их в стране всего 487 по переписи 2010 года, порядка 300 из них живут на острове Беринга.

Село Никольское - единственное в России место компактного проживания алеутов. Фото: "Алеутская звезда"

ОФИЦИАЛЬНО

Что же говорит руководство резервата? По словам и.о. директора, режим нацпарка никак не будет затрагивать интересы села.

- «Командорский», в границах которого расположено село Никольское, больше не может оставаться заповедником. По действующему законодательству в заповеднике не должно быть частных землевладений, природопользования, хозяйственной деятельности и тем более населенных пунктов. А в национальном парке все это разрешено. Что касается местного самоуправления, то все останется, как прежде. Национальный парк будет заниматься охраной природы, сохранением историко-культурного наследия, а администрация Алеутского муниципального района — развитием района и села Никольского, - цитирует пресс-служба резервата Евгения Мамаева, исполняющего обязанности директора Государственного природного биосферного заповедника «Командорский».

Жители хотят не только, чтобы Никольское не включили в нацпарк, а чтобы всю северную часть оставили за его пределами. Фото: "Алеутская звезда"

Пока положение о национальном парке «Командорский» не принято, и местные жители пытаются добиться своего всеми силами. Документы на согласование должны были уже передать в Минприроды. К слову, губернатор Камчатского края положение не согласовал.

- Позиция правительства края однозначна – мы на стороне никольчан. Губернатор обратился по этому вопросу лично к министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину. В министерстве попросили о небольшой паузе, чтобы тщательно разобраться в сложившейся ситуации, но работа с Минприроды ведется. Владимир Илюхин обратился и в администрацию президента РФ. Там нас также услышали, поняли, что существует проблема, возникла такая коллизия. Скорее всего, в Никольское будет прислана комиссия, чтобы разобраться в этом вопросе. На сегодняшний день мы получили ряд документов о поддержке нашей позиции из разных органов. Будем продолжать работать в этом направлении, - прокомментировала ситуацию Марина Суббота, заместитель председателя правительства Камчатского края.