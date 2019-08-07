Ротавирус атакует Приморье: вспышки опасного заболевания обнаружили сразу на нескольких пляжах края

Отдыхающие на пляжах Ливадия, Южно-Морской, Врангеля, части Хасанского района и Находки пропустят первые дни самого жаркого месяца лета. Люди, проводившие отпуск в тех местах, потеряли бдительность и познакомились с крайне неприятным явлением как ротавирус. Разбираемся, как его распознать и что делать, если «прихватило».

Что такое ротавирус и чем он опасен?

В приморье сейчас в разгаре пляжный сезон. Врачи называют этот период месяцами высокой вероятности заражения вирусами. В их числе и ротавирусы, которые вызывают кишечную инфекцию. Первые признаки - высокая температура, покраснение горла, кашель, слабость, тошнота и диарея. Главную опасность для организма, представляет обезвоживание.

Взрослые люди, как правило, переносят кишечную инфекцию без осложнений, но вот в случае детей все гораздо серьезнее. Детский иммунитет гораздо слабее и восприимчивее ко всем бактериям. Особенно под палящим солнцем иммунная система ребенка ослабевает, и риск уехать в детское инфекционное отделение возрастает в несколько раз. Поэтому, чтобы отдых у моря не закончился раньше запланированного срока, не пренебрегайте проверенными правилами гигиены.

Важно! Определить точный диагноз могут только врачи. Ни в коем случае не отказывайтесь от медицинской помощи и не занимайтесь самолечением. Народные методы, здесь не помогут!

Он повсюду

Главной особенностью ротавируса является то, что он может находиться практически везде. В воде, песке, земле, фруктах, овощах и даже в предметах личной гигиены. Также вирус не боится перепадов температуры и может себя прекрасно чувствовать не только в жару, но и в холод. Правда, в летний период условия для распространения инфекции более благоприятны, особенно на побережьях.

По словам официального представителя департамента здравоохранения Приморья Ксения Гусенцовой, чтобы миновать неприятности, во время отдыха и в повседневной жизни достаточно проводить элементарную профилактику.

Чтобы не подхватить инфекцию нужно:

- мыть или протирать руки. После контакта с песком, водой или иными поверхностями, перед началом трапезы, сполосните руки водой или воспользуйтесь антибактериальными средствами.

- постараться не глотать морскую воду. Нужно следить за детьми, чтобы они во время купания не «нахлебались» воды.

- ели с вами ребенок, обрабатывать игрушки. Как упоминалось выше, ротавирус живет везде. Поэтому рекомендуется после похода на пляж промыть или протереть салфетками игрушки, с которыми контактирует ваш ребенок.

- как следует мыть покупные овощи и фрукты. Вирус не боится влажности, поэтому просто сполоснуть водичкой пищу не получится. Желательно мыть овощи и фрукты теплой водой с использованием моющего средства.

- во время пляжного отдыха желательно исключить молочные продукты. Молочные коктейли и развесное мороженое, находящиеся на жаре, являются идеальными условиями для поселения разного рода кишечных инфекций.

- следить за едой. Нужно тщательно жарить или варить продукты, особенно мясо, птицу, яйца и морепродукты. А также не давать маленьким детям некипяченое разливное молоко и сырые яйца. Воду рекомендуется пить бутилированную.

- не купаться в непроверенных водоемах. Озера, ручьи и иные водоемы со стоячей водой лучше исключить.

Что делать, если заразились?

В первую очередь при таких заболеваниях нужно держать строгую диету (кисель, сухари, чай без сахара) для того, чтобы привести пищеварение в норму. При первых симптомах важно принять абсорбенты и обратиться за медицинской помощью. Также в течение дня важно принимать глюкозо-солевые растворы для восстановления водного баланса организма. Если в течение суток нет возможности добраться до больницы, то можно использовать смекту, активированный уголь и пить большое количество жидкости.

Отдельно отметим, что при проявлении первых признаков ротавируса важно не сидеть на пляже до «победного», а оперативно обратиться за медицинской помощью. Ведь чем раньше будет проведена диагностика, тем быстрее и безболезненнее будет проведено лечение.