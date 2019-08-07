2019-08-07T15:25:28+03:00
Общество

Необычный улов: в Приморье рыбаки наткнулись на «волосатую рогатку»

Странное существо съело креветок и напугало отдыхающих своим поведением [фото, видео]
Никита ДОЛГОВ
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Рыбу опознали - это волосатая рогатка, или морская ворона. Фото: Надежда ЧжанРыбу опознали - это волосатая рогатка, или морская ворона. Фото: Надежда Чжан
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Приморцы поймали необычное существо в районе села Тимофеевка Ольгинского района. Ярко красная рыба попала в ловушку мордушку, съела всех креветок и сильно раздулась на берегу. Видео с диковинным уловом приморцы поделились с «Комсомольской правдой - Владивосток».

Рыбаки вместе с другими отдыхающими изучали морское «чудо-юдо» на берегу. Брать чудище голыми руками никто не решился. Но внезапно рыба схватилась мощными зубами за палку, так и попала в ведро, где перевернулась кверху пузом.

Необычный улов удивил приморцев.

Опознать странную рыбу помог научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН, доктор биологических наук Владимир Раков. Диковинная рыба называется волосатая рогатка, или морская ворона.

Это достаточно крупная рыба, покрытая шипами, выростами и колючками. Несмотря на ее яркий окрас, под водой рыбу обнаружить очень трудно. Морская ворона отлично маскируется под грунт и водоросли. Вообще рыба является хищником и имеет мощные и острые челюсти. Она может питаться другими рыбами, крабами, а также заглотить добычу, равную себе по размерам. Поэтому при поимке такой рыбки не рекомендуется брать ее голыми руками. Есть риск получить рану или остаться без пальца.

Трогать волосатку голыми руками никто не рискнул. Фото: Надежда Чжан

Трогать волосатку голыми руками никто не рискнул. Фото: Надежда Чжан

Волосатки, в принципе, съедобны. Японцы активно их употребляют в пищу. Правда, в остальном мире их ловят либо для развлечения, либо случайно.

То, что вытащенная из воды рыба раздулась, - это нормально, говорит специалист. Волосотка, ощущая угрозу, как рыба фугу, начинает заглатывать воздух и раздуваться до весьма внушительных размеров.

Чудо-юдо съело всех креветок, для которых и ставили ловушку. Фото: Надежда Чжан

Чудо-юдо съело всех креветок, для которых и ставили ловушку. Фото: Надежда Чжан

Если раздутую рыбину отпустить обратно в море, то она еще какое-то время поплавает кверху брюшком, а затем выпустит воздух и заляжет на дно. Кстати, на этот раз именно так и произошло: морскую ворону отпустили в естественную среду обитания. Некоторое время она продолжала болтаться на волнах, как поплавок, кверху пузом. При этом шевелила плавниками и хвостом.

Странное поведение рыбы ученые назвали вполне нормальным. Фото: Надежда Чжан

Странное поведение рыбы ученые назвали вполне нормальным. Фото: Надежда Чжан

ИСТОЧНИК KP.RU

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