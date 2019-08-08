Ливень будет затапливать Приморье еще 2 дня

Тропический шторм «Франциско» проходит вдоль южного приморского побережья и оказывает влияние на погодные условия в крае. Из-за вихря в крае всю ночь лил очень сильный дождь. Количество осадков за 12 часов составило до 60% от месячной нормы: 52-91 мм. Максимальное количество осадков выпало в Партизанске – 91 мм и во Владивостоке – 77 мм, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на портал «Примгидромет».

На всей территории края ночью прошли умеренные, местами сильные дожди. Сегодня утром шторм находился на 41 градусе северной широты и шел по курсу на Владивосток. На протяжении дня вихрь начнет медленно смещаться на восток и вечером достигнет японского острова Хоккайдо.

В этот четверг дожди в Приморье сохранятся, местами будут усиливаться. Количество осадков выпадет до 35 мм за 12 часов и менее. Очень сильные ливни пройдут в районах: Лазовский, Дальнегорский, Ольгинский, Кавалеровский.

На приморские погодные условия в пятницу будет оказывать влияние атмосферный фронт с приграничных районов Китая. Из-за него на всей территории края ожидаются сильные осадки: ливневые дожди и град. В некоторых районах количество выпавших осадков за 12 часов составит 50 мм и более. Температура воздуха при непогоде будет 18...26 градусов выше ноля.

Уровень воды в приморских реках к утру четверга поднялся на 0,4 метра, но до завтрашнего дня цифра должна увеличиться вдвое.