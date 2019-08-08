2019-08-08T10:31:18+03:00
Общество

«Сердечный привет»: на Аляске нашли бутылку с посланием 1969 года из Владивостока

Приморцы пожелали нашедшему здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания [фото]
Кристина ГРИН
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На Аляске нашли бутылку с посланием из Владивостока.На Аляске нашли бутылку с посланием из Владивостока.Фото: Социальные сети
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На Аляске нашли бутылку с запиской времен СССР. Об этом стало известно накануне, когда житель США Тайлер Иванофф опубликовал исторические фотографии в своем аккаунте в сети. На одном из снимков он держит в руках ту самую стеклянную бутылку с сюрпризом, на другой – письмо. Так как Тайлер не говорит на русском он так и не понял, какую находку ему удалось раздобыть, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

За помощью он обратился к своим друзьям. Разместил фотографии в сети и подписал пост: «Сегодня я нашел письмо в бутылке. Есть друзья, которые смогут перевести с русского языка?» Знающие, к счастью, все-таки нашлись. Удивительно, но выяснилось, что этот привет Аляске передали из Владивостока.

Тайлер открыл бутылку, а в ней письмо на неизвестном ему языке. Фото: Социальные сети

Тайлер открыл бутылку, а в ней письмо на неизвестном ему языке.Фото: Социальные сети

«Сердечный привет от Русского флота Дальневосточного пароходства. Флот В.Р.Х.Ф. из п/б Сулак. Приветствую Вас, кто найдет эту бутылку просим сообщить по адресу гор. Владивосток-43 В.Р.Х.Ф. из п/б Сулак всему экипажу».

В завершении письма приморцы пожелали нашедшему хорошего здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания. Датировано запись далеким 1969 годом.

Кто-то из отзывчивых друзей перевел запись. Тайлер был крайне удивлен такой ценной находкой. Фото: Социальные сети

Кто-то из отзывчивых друзей перевел запись. Тайлер был крайне удивлен такой ценной находкой.Фото: Социальные сети

Тайлер явно не ожидал, что его находка будет настолько ценной. И уж тем более не надеялся, что может получить письмо сквозь пространство и время. Разумеется, такому событию был очень рад.

К сожалению, передать привет экипажу не получилось. Однако отзывчивые друзья Тайлера проявили инициативу и сказали, что готовы помочь с поисками их родственников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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