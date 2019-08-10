С сегодняшнего дня ввезти фрукты из Китая нельзя даже в ручной клади

Россельхознадзор ввел временное ограничение на ввоз в Россию свежих яблок, груш, айвы, абрикосов, вишни и черешни, персиков, нектаринов, слив и терна из Китая. Запрет начинает действовать с 10 августа 2019 года, то есть с сегодняшнего дня, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Пока китайские фрукты можно увидеть на прилавках, но уже в ближайшее время эксперты прогнозируют, как минимум, рост цен.

Официально причиной запрета стали многократные выявления случаев ввоза из КНР карантинной продукции.

В Дальневосточном таможенном управлении подтвердили, что с 10 августа 2019 года таможенные органы усилят контроль за импортом косточковых и семечковых культур на Дальний Восток. Ввезти подкарантинную продукцию из Китая с иностранным фитосанитарным сертификатом с датой выдачи 10.08.2019 и позднее не получится.

Запрет распространяется не только на товарные партии, но и на ввоз физическими лицами аналогичной продукции в ручной клади и багаже.