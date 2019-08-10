2019-08-10T05:06:13+03:00
Экономика

С сегодняшнего дня ввезти фрукты из Китая нельзя даже в ручной клади

Эксперты предвещают рост цен на все – от яблок до нектаринов
Сергей БАЛАНОВ
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Яблоки из КНР в супермаркетах ВладивостокаЯблоки из КНР в супермаркетах ВладивостокаФото: Олег Белов
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Россельхознадзор ввел временное ограничение на ввоз в Россию свежих яблок, груш, айвы, абрикосов, вишни и черешни, персиков, нектаринов, слив и терна из Китая. Запрет начинает действовать с 10 августа 2019 года, то есть с сегодняшнего дня, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Пока китайские фрукты можно увидеть на прилавках, но уже в ближайшее время эксперты прогнозируют, как минимум, рост цен.

Официально причиной запрета стали многократные выявления случаев ввоза из КНР карантинной продукции.

В Дальневосточном таможенном управлении подтвердили, что с 10 августа 2019 года таможенные органы усилят контроль за импортом косточковых и семечковых культур на Дальний Восток. Ввезти подкарантинную продукцию из Китая с иностранным фитосанитарным сертификатом с датой выдачи 10.08.2019 и позднее не получится.

Запрет распространяется не только на товарные партии, но и на ввоз физическими лицами аналогичной продукции в ручной клади и багаже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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