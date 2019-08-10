В Москве арестовали в прошлом самого богатого вице-губернатора Приморья

СМИ сообщили о том, что в Москве арестован бывший вице-губернатор Приморья, курировавший топливно-энергетический комплекс и ЖКХ Гагик Захарян с сыном. Якобы за освоение средств очистные сооружения в Подмосковье, которые так и не были построены.

Информацию косвенно подтвердила депутат думы Владивостока Роза Чемерис, которая написал в своем телеграм-канале, что бывшего вице-губернатора Приморья Захарян объявили в розыск почти месяц назад, сына арестовали тогда же, а отец оставался на свободе.

«Комсомолка» проверила бывшего вице-губернатора по базе данных «Розыск», и действительно, совпадение есть – правоохранительные органы ищут некого человека по имени Захарян Гагик Левики. Дата и место рождения – 26.07.1967, город Камо Армянской ССР – совпадает. Разыскивается по уголовной статье.

Выписка из базы "Розыск". Источник: сайт МВД России

Является ли азербайджанец Гагик Левонович тем самым Гагиком Левики? Проверяем по ИНН. Захарян Гагик Левики - учредитель двух организаций: сельхозартель «Агрокомплект» в Ставропольском крае, уже ликвидирована, и ныне действующее акционерное общество «Агентство информационных систем» в Санкт-Петербурге. ИНН присвоен в Ставрополье.

А теперь сверяемся с официальной биографией бывшего вице-губернатора:

С 1989 года работал в ОАО «Ставропольский сахар» в Ставрополе: заместителем генерального директора по коммерческим вопросам, затем генеральным директором. Занимал пост председателя Совета директоров Объединения сельскохозяйственных предприятий «Агросоюз» в городе Михайловске Ставропольского края.

С 2003 по 2009 год - генеральный директор дочерней компании Министерства по атомной энергетике РФ ОАО «СтавропольАтомЭнергоСбыт» в Ставрополе.

С 2004 по 2006 год - прошел обучение по программе «Топ-менеджер» в Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации.

С 2006 года - генеральный директор ЗАО «АтомЭнергоСбыт Северо-Запад».

С 2009 по 2014 год - руководитель компании ЗАО «ЭнергоПроект», Санкт-Петербург.

В марте 2010 года - прошел обучение в Санкт-Петербургском Государственном Политехническом институте по программе «Защита сведений, составляющих государственную тайну» с присвоением допуска.

Председатель Совета директоров ГК "Инновационные коммуникационные системы".

В общем, связь со Ставропольем и потом Санкт-Петербургом очевидна.

Вице-губернатором Приморского края Гагик Захарян стал 6 декабря 2017 года при врио губернатора Андрее Тарасенко. Его отправили курировать едва не провалившийся отопительный сезон 2017-2018, о котором потом сам Тарасенко сказал - «мы прошлись по грани».

- Я знал, куда иду: мои друзья в Москве и Петербурге мне не завидовали, - сказал Гагик Захарян полтора месяца спустя после назначения на встрече с журналистами.

Ему также пришлось разгребать в Приморье проблемы с твердыми бытовыми отходами, водо- и теплоснабжением. При нем в итоге провалили «мусорную реформу», закрыли мусоросжигательный завод, правда, как намекал тогдашний глава Владивостока Виталий Веркенко, это случилось вопреки желанию Гагика. При нем провалили очередные сроки введения Южных очистных сооружений и поменяли главу водоканала.

Кстати, Захарян, как куратор ЖКХ, в Приморье проживал в коттедже на берегу водохранилища во Владивостоке. Чтобы непрестанно следить за коммунальным хозяйством, видимо. Из его декларации за 2017 год следовало, что он за год заработал 56,9 миллионов рублей, что делало его на тот момент самым богатым заместителем губернатора Приморья.

В итоге Тарасенко не смог стать губернатором, а после победы на выборах Олега Кожемяко старая команда постепенно оставила свои места. Гагик покинул должность в марте 2019 года.