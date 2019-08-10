Уже несколько недель яма между Баляева и Луговой собирает пробки

Вот уже несколько недель дорожники игнорируют участок улицы Луговой в районе поликлиники, размытый дождями. Из-за нескольких ям, в которых тонут даже внедорожники, пробка с Балаява в сторону Луговой собирается не только в часы пик, но даже в выходные, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Даже сегодня, 10 августа, на Луговой улице наблюдается большая пробка. Несмотря на то, что сегодня выходной, и весь город на сервисе Яндекс-карты «зеленый».

Тут тонут даже внедорожникиФото: Сергей БАЛАНОВ

Причем виной стал не прошедший недавно тайфун «Франциско» и не его предшественник «Данас», дорогу размыло уже очень давно, но ремонтировать ее как-то не спешат.

Пробки собираются даже по выходнымФото: Сергей БАЛАНОВ

Автомобилисты шутят, что если раньше причиной пробки был сложный поворот в районе озер парка Минного городка, то ямы возле поликлиники смогли ее переплюнуть. Хотя размытый участок настолько большой, что «выгоняет» водителей на встречную полосу, а тут уже не до шуток. Особенно в темное время суток.

Ямы заставляют автомобилистов вылезать на встречную полосуФото: Сергей БАЛАНОВ

К сожалению, этот участок Луговой улицы не входит в перечень тех, которые капитально отремонтируют в этом году. Ремонт ведется выше – от Баляевской развязки до Рудневского моста. Да и не нуждается улица в капитальном ремонте тут – наоборот, она в неплохом состоянии, если не считать эти самые ямы на повороте. Тем и хуже, потому что по незнанию можно и «влететь», как говорится.

Осложняет ситуацию наличие пееркресткаФото: Сергей БАЛАНОВ

Надеемся, что дорожные службы все же обратят внимание и попытаются исправить ситуацию.

Пробка на картах Яндекса днем в субботу

В ТЕМУ:

Недолго радовались: Золотой мост снова латают. Два года назад покрытие переложили заново, но хватило его ненадолго (подробнее)