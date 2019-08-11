Штормовое предупреждение: на Приморье надвигается мощный циклон с ливнями и сильным ветром

Очередной тайфун надвигается на Приморский край. На этот раз непогода связана со смещением фронта и влиянием «Лекима», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток». Объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, приблизится циклон к региону вечером 11 августа и продолжит «мучить» днем 12 августа. По прогнозам за 12 часов в западных, центральных и восточных районах выпадет от 15 до 45 миллиметров осадков. Местами ожидаются не просто дожди, а ливни. За час их количество может приблизиться к 30 миллиметрам.

Специалисты обращают внимание на то, что циклон не обойдет стороной и сам Владивосток. Здесь местных жителей «обрадуют» умеренные, а местами и сильные дожди. За 12 часов может выпасть до 35 миллиметров осадков. В эти дни возможна гроза, а скорость ветра увеличится до 18 метров в секунду.

Опасные явления ожидаются на реках западных и центральных районов региона. Уровень поды поднимется на 0,6-1,4 метра. Синоптики не исключают, на отдельных участках рек вода выйдет из берегов.

- Возможны подтопления пониженных мест, сельхозугодий, отдельных участков дорог местного значения интенсивным ливневым стоком и от разливов ручьев и малых водотоков, - отмечают в пресс-службе Примгидромета.

В зоне повышенной готовности должны быть жители Ханкайского, Пограничного, Спасского, Кировского, Лесозаводского, Дальнереченского, Пожарского, Красноармейского, Тернейского, Чугуевского, Яковлевского и Анучинского районов.