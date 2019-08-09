2019-08-09T11:52:25+03:00
Общество

«Возят, как скот»: приморцев переправляют на Путятина в барже для мусора

Прежнее судно уже почти 2 месяца стоит на ремонте
Анастасия ДОРОЖНЯК
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Баржа на остров Путятина ходит 2 раза в суткиБаржа на остров Путятина ходит 2 раза в суткиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С самого начала лета по маршруту остров Путятина - поселок Дунай ездит баржа. До этого она перевозила отходы с мусором, теперь же переправляет людей. Прежний водный транспорт отправили на ремонт. Чинить его, судя по всему, не спешат. Людей изо дня в день кормят «завтраками», в то время как местные предприниматели навариваются и завышают цены за переправу, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Государственную баржу отправили на ремонт в самый разгар летнего пассажиропотока – 12 июня. С тех пор за перевозку людей и их автомобилей взялась частная компания. В их собственности имелось «подходящее» судно. По словам жительницы острова Путятина, ранее эта баржа занималась производственной работой, в том числе и транспортировкой мусора.

– Пустили такую баржу, которая мусор возит! Нет, вы только представьте: глубокая, ржавая, еще с советских времен. Запах соответствующий. Ладно, машины перевозят, но людей-то! Сама видела, как позавчера на судно заезжал КамАЗ с отходами, благо хоть с собой людей не взяли – повезли в следующем рейсе. Вот так нас возят как скот, - делится женщина. - Каждую неделю звоним, узнаем, когда же уже починят нашу баржу. Обещали вот к 5 августа, но, как видите, уже 9 число, а ничего не отремонтировали.

Отдельной составляющей проблемы стало количество рейсов. Если раньше жители и гости острова могли переправляться на любую из прибрежных сторон в течение всего дня, то коммерческая баржа перевозит людей только 2 раза в сутки: в 8 утра и в 18 часов вечера.

– Местные бабушки раньше по утрам ездили на материк продавать ягоды, овощи, да другую зелень. В обед уже возвращались домой. Сейчас у них нет такой возможности, баржа столько не ездит, - говорит жительница острова Путятина.

Цена на проезд о.Путятин-п.Дунай в коммерческое время выросла со 180 до 200 рублей. За провоз машин, если верить приезжим, теперь можно отдать и все десять тысяч рублей вместо прежних четырех. В диспетчерской переправы данную информацию опровергли.

Сотрудники транспортной службы корреспонденту «КП – Владивосток» рассказали, что «новая баржа» действительно находится в частной собственности. На вопрос «когда же уже починят их судно» – ответа нет, поскольку сами не знают.

Остров Путятин приморцы любят за удивительную природу. Ежедневно туда съезжаются отдохнуть жители со всего края. Совсем скоро, 13-15 августа, на местном озере должны распуститься лотосы. Но, к сожалению, для того чтобы их увидеть, путешественникам вкупе с местными жителями придется вытерпеть двадцатиминутную поездку в барже для перевозки отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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