2019-08-12T07:59:13+03:00
Здоровье

Своевременная диагностика - залог успешной борьбы с раком молочной железы

Номинант премии «Доктор года» Оксана Муранова рассказала о современных методах диагностики онкологии молочной железы и о том, как справиться с психологическими переживаниями в ходе лечения
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Оксана Юрьевна Муранова - врач ультразвуковой диагностики медицинского центра «Примамед» - в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» рассказала о современных способах диагностики рака молочной железы и о том, как часто нужно проверяться у врачей.

- Какие существуют методы ранней диагностики онкологии молочной железы? Как часто нужно обследоваться, чтобы своевременно выявить проблемы?

- Это ультразвуковая диагностика, маммография, а также МРТ молочных желез. Если грудь абсолютно здорова, то, как правило, проводить маммографию нужно раз в два года, а ультразвуковую диагностику - раз в год. Если имеются какие-то проблемы, то обследование необходимо проходить по графику, составленному врачом-маммологом, либо хирургом.

- Насколько эффективна ультразвуковая диагностика в современной медицине?

- Современные технологии вывели диагностику на новый уровень. Используя новейшее оборудование, мы можем выявить образования 3 или даже 2 миллиметров в диаметре. Это те структуры, которые в перспективе могут стать недоброкачественными.

- Вы владеете уникальной для Дальнего Востока методикой ультразвуковой навигации при безоперационном удалении новообразований молочных желез аппаратом «EnCor». В чем ее суть?

- Это, как ни крути, операционное вмешательство, но проводится оно без скальпеля и общего наркоза. В ней участвует врач ультразвуковой диагностики, который выполняет роль навигатора, и хирург, который проводит саму операцию. Образования молочной железы выводятся на экран, а их удаление происходит через маленький точечный прокол. Это очень щадящий метод для молочной железы и пациента. Кроме того, восстановительный период у такой операции гораздо меньше.

- Если опухоль уже обнаружена, что делать дальше?

- Прежде всего, не нужно паниковать. Надо взять результаты обследований и обратиться к профильному доктору и далее отдаться в его профессиональные руки. Он подробно расскажет о всем курсе лечения, этапах, даст необходимую консультацию. Возможно понадобится лекарство, либо оперативное вмешательство. После того, как курс лечения закончится, пациент будет наблюдаться. Первый год после лечения нужно каждые три месяца проходить полный комплекс обследования. Это нужно для того, чтобы исключить возможного рецидива. Уже через год нужно проходить комплексное обследование раз в шесть месяцев, а на третий год после лечения достаточно обследоваться раз в году.

- Как с этим справиться психологически и не впасть в отчаяние?

- Семья, близкие. На моем опыте эти люди оказывают неоценимую психологческую поддержку в трудной ситуации. Немаловажен и сам врач, который должен настроить пациента на выздоровление и дать ему понять, что сегодня он будет здоров. Ведь поамимо опухолей есть большое количество других сложных болезней, не стоит забывать и про период восстановления

ИСТОЧНИК KP.RU

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