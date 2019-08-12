Здесь рыбы нет: десятки оголодавших медведей заблокировали туристическую тропу на Камчатке

В заказнике на Камчатке временно закрыли популярный туристический маршрут на реке Хакыцин. 50 голодных медведей оккупировали тропу и пытаются выжить в условиях недостатка корма. Хищники поедают друг друга и даже чуть не убили группу исследователей.

СТРАХ С ОГРОМНЫМИ КОГТЯМИ

Опасная ситуация сложилась в Южно-Камчатском заказнике, причиной тому – слабые заходы нерки в нерестилища Курильского озера. В реке Хакацын, где наблюдается скопление опасных хищников, нерестилища не заполнены, заходят лишь единичные экземпляры лососей. По словам специалистов, такая ситуация нетипична для августа. Обычно в конце лета в этом районе отмечается массовый ход нерки, в ожидании которой медведи собираются на берегу реки. В этом году медведи с начала августа сидят злые и без еды.

В этом году медведи с начала августа сидят злые и без еды. Фото: Лиана Варавская/ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»

Ученые, исследующие косолапых, убедились, что медведи, мягко говоря, не в духе, на собственном опыте. На прошлой неделе группу из трех человек атаковал взрослый самец на учетном маршруте (совпадает с туристическим). Зверя исследователи застали у останков добычи – взрослой хищницы. Агрессивный медведь бросился на ученых из зарослей с расстояния пяти метров, но в последний момент почему-то свернул в сторону. Если бы медведь решился на атаку, специалисты могли бы попросту не успеть применить средства защиты.

- В условиях острого дефицита пищи между животными часто возникают конфликты. На фоне учащения случаев внутривидового хищничества повышаются риски проявления агрессии медведей и по отношению к человеку. Считаем, что в настоящий момент, в условиях повышения уровня стресса животных необходимо приостановить работу маршрута до возможного массового захода в реку нерки и насыщения медведей. Либо до снижения концентрации зверей после их перехода на более благоприятные участки, – прокомментировал Сергей Колчин, научный сотрудник Института водных и экологических проблем ДВО РАН, участник группы мониторинга поведения медведей.

По последним данным, на четырехкилометровом участке от устья Хакыцина до урочища Сыпучий Камень сейчас наблюдается около 50 голодных и опасных медведей. Еще вчера группировка хищников насчитывала около 70 особей. В ближайшее время место массового сбора хищников будет исследовано с помощью квадрокоптера.

Массовое скопление медведей находится в пяти километрах от кордона «Травяной». Фото: Лиана Варавская/ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»

К слову, массовое скопление медведей находится в пяти километрах от кордона «Травяной». Он огорожен электрическим забором хоть и с небольшим, но крайне неприятным зарядом тока.

ЧТО ГОВОРИТ НАУКА?

Данные мониторинга говорят о том, что на нерест в Курильское озеро уже зашло уже более 1,6 миллиона лососей. Этого достаточно для воспроизводства популяции озерновской нерки. Так почему же пустуют нерестилища, где любят рыбачить медведи?

- У этого стада очень сложная структура, а генетика рыб до сих пор полностью не изучена. Были годы, когда косяки нерки долго стояли в озере и только к осени заходили в мелководные реки, не исключено, что так и произойдёт в этом году. Важно, чтобы режим проходных дней, когда промысел в устье реки Озерной приостанавливается и рыба поднимается из Охотского моря в Курильское озеро, устанавливался с учетом гидрологической обстановки в озере. Он должен обеспечивать равномерное заполнение нерестилищ и пропуск ранней, средней и поздней нерки, – считает Алексей Маслов, участковый государственный инспектор ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник».

По последним данным, на четырехкилометровом участке от устья Хакыцина до урочища Сыпучий Камень сейчас наблюдается около 50 голодных и опасных медведей. Фото: Лиана Варавская/ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»

Специалисты также выдвигают предположение, что именно та часть стада, которая уже зашла в Курильское озеро, традиционно воспроизводится в самом водоеме. Локальные группировки, нерестящиеся в реках и ручьях с низким уровнем воды, пропущены не были.

- Если проблема с наполнением нерестилищ нерки не решится, туристские программы в бассейне Курильского озера придется закрыть. Это, конечно, приведет к экономическим и имиджевым потерям, но безопасность людей и животных для нас в приоритете. До сих пор обилие нерки было главным условием мирного по отношению к человеку поведения животных, а также гарантом успешного развития познавательного туризма, – сказал Петр Шпиленок, директор ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник».

В реке Хакацын, где наблюдается скопление опасных хищников, нерестилища не заполнены. Фото: Лиана Варавская/ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»

Как отметили в биосферном заказнике, письма с просьбой пересмотреть режим проходных дней в устье реки Озерной направлены членам комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Камчатском крае.

Туристам, которые приобрели путевки на маршрут «Загадки Хакыцина», предлагается альтернативные варианты исследования Курильского озера. Руководство заповедника обещает, что медведи предстанут перед путешественниками во всей красе, но с безопасного расстояния.