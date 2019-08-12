Культурная программа ВЭФ-2019: что посмотреть, когда пройдет

До Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке в пятый раз, осталось меньше месяца. К ВЭФ-2019 уже подготовлена разнообразная культурная и экскурсионная программа. Участники смогут увидеть шедевр Ботичелли, погулять по улице «Дальнего Востока» и посмотреть кино под открытым небом. «КП-Владивосток» публикует полную культурную программу ВЭФ-2019.

- С самого первого Восточного экономического форума среди его задач было не только налаживание делового сотрудничества, но и знакомство гостей и участников с колоритом Дальнего Востока, его историей и культурным многообразием. Насыщенная программа мероприятий помогает расширению гуманитарных контактов и культурной интеграции стран Азиатско-Тихоокеанского региона, – подчеркнул Антон Кобяков, советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ.

ВЫСТАВКИ

Культурная программа ВЭФ-2019 обширна. Участники форума смогут посетить ведущие музей Владивостока и картинную галерею, где можно будет увидеть античные ювелирные украшения в рамках выставки «Шкатулка Матроны. Драгоценности римской эпохи из собрания Государственного Эрмитажа». В коллекции - серьги, перстни, браслеты и ожерелья того времени.

Специально для ВЭФ-2019 в Россию впервые привезут шедевр итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа». Еще одним пунктом культурной программы станет знакомство с картиной Федора Решетникова «Опять двойка», которая приедет в дальневосточную столицу из Третьяковской галереи.

КОНЦЕРТЫ И ФЕСТИВАЛИ

Часть культурной программы ВЭФ-2019 будет посвящена концертам и театрам. В нее войдет балет «Дон Кихот» и гала-концерт лауреатов XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В рамках форума состоится премьера новой шоу-программы «Бродвей vs Голливуд» с участием эстрадных исполнителей, которые споют известные хиты. А в приморской Мариинке откроются Дни культуры Индии в России.

II Фестиваль культур «Созвездие Дальнего Востока» пройдет на набережной Спортивной гавани. В Его рамках запланирован фестиваль «Дни мира на Тихом океане», посвященный окончанию Второй мировой войны. Также пройдут благотворительная акция и концерт «День доброго мороженого».

«УЛИЦА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА»

Традиционно одним из самых ожидаемых событий культурно программы ВЭФ-2019 является выставка «Улица Дальнего Востока». 11 регионов ДФО демонстрируют свой потенциал и «хвастаются» достижениями экономике и туризме, культуре и социальной сфере.

Также на «улице» покажут «Кино под открытым небом». В репертуаре - фильмы и мультфильмы российского производства, вышедшие в кинопрокат в период с 2017 по 2019 годы, а также лучшие короткометражные фильмы фестиваля «Короче».

Традиционно выставка «Улица Дальнего Востока» будет работать для гостей и участников ВЭФ-2019, затем будет открыта для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов, членов молодежных организаций. А после «улицу» откроют всем желающим.

КОНКРЕТНО

Выставка «Ботичелли. Мастер универсального рисунка. Выставка одного шедевра из собрания галерей Уффици» будет проходить с 3 по 5 сентября с 10:00 до 18:00. Адрес: Русский остров, ДВФУ, корпус А, уровень 6, офис «Сбербанк». С 8 сентября картина будет выставлена в Парадном зале Приморской государственной картинной галереи (Владивосток, улица Алеутская, дом 12).

Выставка «Улица Дальнего Востока» откроется 3 сентября. Уже 7 сентября запланирован социальный день для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и представителей молодежных организаций, 8 сентября выставка будет открыта для всех желающих. Адрес: Русский остров, кампус ДВФУ. Работать «улица» буде т с 19:30 до 23:00 вечера.

Киноплощадка «Кино под открытым небом» будет работать с 3 по 8 сентября на площадке выставки «Улица Дальнего Востока». Адрес: Русский остров, кампус ДВФУ.

Расписание показов:

3 сентября:

– Мультфильм «Три богатыря и Наследница престола»;

– «Т-34».

4 и 5 сентября – вечера лучших короткометражных фильмов Фестиваля «Короче».

6 сентября – вечер индийских фильмов:

7 сентября:

– «Громкая связь»;

– «Тренер».

8 сентября:

– «Миллиард»;

– «Юморист».

Выставка «Сочинение по картине. „Опять двойка“ из собрания Третьяковской галереи». Картина Федора Решетникова будет представлена во Владивостоке впервые. Показ шедевра будет проходить с 4 по 6 сентября с 11:00 до 19:00 вечера. Адрес: Владивосток, улица Алеутская, дом 12 (Приморская государственная картинная галерея).

II Фестиваль культур и искусств «Созвездие Дальнего Востока» начнет работу 5 сентября. В рамках события - фестиваль «Дни мира на Тихом океане», концертные программы с участием творческих коллективов регионов ДФО, благотворительная акция и концерт «День доброго мороженого». Адрес: Владивосток, набережная Спортивной гавани.

Шоу-программа «Бродвей vs Голливуд» пройдет 6 сентября. Концерт состоит из мюзикловых бестселлеров, таких как «Мулен Руж», «Мама Миа», «Нотр-Дам-де-Пари», «Бурлеск» и многих других. Время проведения: с 19:00 до 20:30 вечера. Адрес: Владивосток, Светланская улица, дом 15 (Приморская краевая филармония).

С полной культурной программой ВЭФ-2019 можно ознакомиться на официальном сайте события.