Выпил – убил: 21-летний отчим забил до смерти маленькую дочь дамы сердца в Приморье

Чудовищное преступление было совершено в небольшом селе Ильинка Приморского края. 11 августа в квартире в центре населенного пункта было обнаружено тело девочки, которой от роду было всего один год и девять месяцев. На теле ребенка были обнаружены многочисленные повреждения. Подозреваемый – 21-летний отчим девочки.

ПО ПОРЯДКУ

Как и в большинстве российских сел, слухи в Ильинке разлетаются со скоростью света. Сказать, что местные жители в сильном шоке - равносильно молчанию. Новость о чудовищном преступлении словно ошпарила людей, которые поражаются: «Неужели мы жили с таким изувером бок о бок!».

Подозреваемый – 21-летнии безработный Александр Х., который сошелся с 29-летней Викторией П. У обоих дети: у Саши – один ребенок, у Вики – трое. Прожили они вместе больше года, на свет у влюбленных около двух месяцев назад появился совместный малыш.

Все бы хорошо, но Виктория и Александр любили выпить. На фоне этого они и сошлись. К алкоголю пристрастилась даже 12-летняя дочь Вики. К слову, у девочки роман с 17-летним братом Саши. По словам местных, жили они все вместе в двухквартирном доме, обнесенном деревянным забором.

По рассказам знакомых, в присутствии взрослых Александр спокойный и вежливыйФото: Из личного архива героя публикации

- Детей у Виктории забирали органы опеки и сейчас люди задаются вопросом: «Для этого ведь были какие-то причины, зачем вновь отдавали? У нас что, должна трагедия сначала произойти?». Он старшую пытался изнасиловать, но она к бабушке убежала. Органы опеки не знали об этом? - возмущается местная жительница в разговоре с «КП-Владивосток».

Все случилось 11 августа вечером. Знакомые проблемной семьи рассказывают, что в тот день пришли выплаты на детей, поэтому было решено устроить застолье. Виктория от большого количества выпитого спиртного уснула (по другой версии - кормила двухмесячного ребенка в другой комнате), а Александр остался выпивать. Как ситуация развивалась дальше – знает только подозреваемый, местные лишь довольствуются слухами.

По одной из версий, отчим сильно бил девочку, в том числе пинал ногами, потому что она мешала ему выпивать. Когда малышка перестала плакать, Александр лег спать рядом с ней. Утром выяснилось, что девочка умерла. По другой версии побои сопровождались сексуальными действиями.

- Вика, кстати, защищала Сашу, когда приехали полицейские, - судачат местные жители - Они убеждают всех, что ребенок ночью просто захлебнулся во сне рвотными массами.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшегоФото: Личная страница героя публикации в соцсети

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Семья явно любила выпивать. Как-то на речку пришли Вика, Саша с детьми и друзьями. Они, конечно, пили. Вроде водку. Дети кинули мусор в реку и другие отдыхающие очень сильно с ними поругалась. Вика с Сашей ушли, оставив после себя бутылки и пакеты, - рассказал местный житель на условиях анонимности.

Кого же из себя представляет подозреваемый? По рассказам знакомых, в присутствии взрослых он спокойный и вежливый, но стоит ему встретиться с друзьями, так наружу выходит истинный Александр.

- В своей компании он - хулиган. Любит врать. Обижает детей помладше. Его сверстники из хороших семей с ним не общались, поэтому он выбрал компанию под стать себе – дружит с ребятами из неблагополучных семей, - добавил собеседник.

На удивление, но дети Виктории и Александра, по словам местных, всегда опрятные, одеты в приличные и чистые вещи. С первого взгляда даже и не скажешь, что семья выпивает. Причем местные никогда бы не подумали, что Александр мог пойти на такое нечеловеческое преступление.

ОФИЦИАЛЬНО

Александр Х. задержан следователями. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проверяются все версии.

- Проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены судебно-медицинская экспертиза трупа, молекулярно-генетическая экспертиза. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

Отчиму убитой девочки грозит до 15 лет тюрьмы. Расследование продолжается. «КП-Владивосток» следит за развитием событий. Если вам что-либо известно, присылайте информацию в редакцию: whatsApp 8-924-000-10-03, электронная почта: kompr.vl@gmail.com. Анонимность гарантируем.