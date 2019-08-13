На памятнике в селе Приамурья вместо советских солдат изобразили военных НАТО

В центре села Дипкун Амурской области отремонтировали памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны. Местные жители возмутились обновлением монумента – на одной из плит появилось панно с силуэтами воинов, которые никак не соответствуют облику солдат Красной армии.

- У них в руках М16 (американская автоматическая винотвка – прим. ред.) с подствольным гранатометом и каски как у американцев, - возмущаются пользователи социальных сетей.

Как оказалось, памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны не является объектом культурного наследия, а значит, его охраной занимаются местные власти. Косметический ремонт монумента организовывала администрация поселка Дипкун.

Американских солдат на советских заменят в течение августаФото: Социальные сети

В администрации «КП-Владивосток» пояснили, что провести косметический ремонт памятника решилась частная компания из Тынды. На выбор было предложено два варианта панно, но «на одном были солдаты времен гражданской войны, а на втором – темные обезличенные силуэты».

- Было решено выбрать второй вариант. Про грубую ошибку компании сказали, вскоре она сменит панно за свой счет, - добавили в администрации поселка Дипкун.

Американских солдат на советских заменят в течение августа.