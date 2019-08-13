Бизнесу предложили Новосильцевскую батарею и 13-й пороховой погреб, где планировался музей-заповедник

Мэрия Владивостока предложила предпринимателям шесть земельных участков на побережье Русского острова и в районе Седанки для организации зон отдыха без предоставления в аренду. Это значит, что здесь можно разместить временные павильоны и киоски, пункты проката инвентаря, площадки для пикников и другие объекты, не требующие разрешения на строительство.

И все бы ничего, но среди участков оказались территория отреставрированной к саммиту АТЭС-2012 Новосильцевской батареи и 13-го порохового погреба, которые должны вскоре стать частью музея-заповедника, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В дирекции созданного недавно «Государственного музея-заповедника “Владивостокская крепость”» о планах мэрии узнали только от корреспондента «Комсомолки». И пообещали в ближайшее время обратиться к главе города с просьбой повременить с таким решением, ведь Новосильцевская батарея и пороховой погреб должны были в числе первых стать музейными объектами.

- На первом этапе музеефикации Владивостокской крепости планируется принять семь объектов культурного наследия федерального значения для их реставрации, реновации и открытия для посетителей. Из них шесть находятся на Русском острове, в том числе Новосильцевская батарея и 13-й пороховой погреб, на которые утверждены границы территории и установлены режимы использования, - говорит первый заместитель директора музея-заповедника Вадим Серков. – Ранее мы обратились в администрацию города с просьбой о передаче этих объектов в безвозмездное пользование Государственного музея-заповедника "Владивостокская крепость". В связи с объявлением о планируемой сдаче в аренду нескольких из запрошенных нами объектов, мы готовим обращение в администрацуию города с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию.

На сегодняшний день в Единый государственный реестр объектов культурного наследия включено 122 объекта Владивостокской крепости разного периода постройки. Задача музея-заповедника трудоемкая - восстановление фортов и батарей, благоустройство прилегающей к ним территории и создание экспозиций.

Один из порталов 13-го порохового погреба на Русском острове. Фото: Глеб Ильинский

В свое время Новосильцевской батарее повезло: саммиту АТЭС власти решили привести в порядок несколько объектов крепости на Русском острове. Поскольку батарея находится на гостевом маршруте и видна с Русского моста, на ее реставрацию выделили более 20 миллионов рублей. Ее очистили и постарались привести первоначальный вид и даже изготовили копии артиллерийских орудий - шести 152-мм пушек Канэ и двух 57-мм скорострельных пушек Норденфельда. Сегодня доступ на батарею свободный, объект популярен среди горожан и туристов.

Объект реставрировали к 2012 годуФото: Сергей БАЛАНОВ

Сред других участков, по которым мэрия хочет заключить с предпринимателями соглашения, – побережье бухты Новик в поселке Шигино, полуостров в бухте Воевода, два участка берега в пригороде, в том чисел в устье реки Седанка. Общая площадь чуть больше 15 гектаров. Предполагается, что бизнесмены будут развивать зоны отдыха и содержать их в чистоте и порядке.

То есть бизнесмен может обратиться в администрацию города с пакетом документов и попросить разрешение разместить теневые навесы, аэрарии, солярии, кабинки для переодевания, душевые кабинки, временные павильоны и киоски, туалеты, питьевые фонтанчики и другое оборудование, в том числе для санитарной очистки территории, пункты проката инвентаря, медицинские пункты первой помощи, площадки или поляны для пикников, танцевальные, спортивные и детские игровые площадки и городки. То есть все то, для размещения чего не требуется разрешения на строительство. И зарабатывать на этом, отчисляя в бюджет за весь период использования в размере 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка соразмерно используемой площади.

Важно, что на каждом участке мэрия готова предоставить предпринимателям только территорию, свободную от объектов.