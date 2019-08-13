Жесткая посадка вертолета на Камчатке: пострадали три человека

На камчатке в природном парке «Налычево» вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку. Воздушное судно свершало перелет из поселка Козыревск в Долину гейзеров. Об этом сообщает «Комсомольская правда-Владивосток» со ссылкой на источники в силовых структурах региона.

ЧП произошло сегодня, 13 августа, около 16:30 по местному времени (14:30 по Владивостоку). Вертолет принадлежит РКП «Авиакомпания «Тувинские авиационные линии». На борту воздушного судна по большей части находились туристы.

- Пострадали три человека, у одного перелом ноги, у второго – сильный ушиб шеи. О Характере травм третьего пока неизвестно. У вертолета отвалился хвост, - сказал собеседник.

За людьми вылетел вертолет Камчатской региональной поисково-спасательной базы. 12 человек, включая пострадавших, уже направляются в столицу полуострова. Вскоре второй вертолет заберет остальных. Пострадавших нет.

ЧП заинтересовалась прокуратура.

- Камчатская транспортная прокуратура по факту произошедшего проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов, - сообщили в дальневосточной транспортной прокуратуре.

Проверку также организовало Камчатское МТУ Росавиации.