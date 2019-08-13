2019-08-13T11:46:40+03:00
Общество

Проверка слухов: опасны ли приморские арбузы и узбекские дыни?

Корреспонденты «Комсомольской правды - Владивосток» выяснили, сколько на самом деле нитратов содержится в любимых многими бахчевых культурах
Алексей САМУСЬКОВ
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Выясняем, сколько нитратов содержится в приморских арбузах и узбекских дынях.Выясняем, сколько нитратов содержится в приморских арбузах и узбекских дынях.Фото: Алексей САМУСЬКОВ
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В Приморье в самом разгаре сезон дынь и арбузов. Излюбленное лакомство попадает на столы жителей и гостей края как с местных огородов, так и из ближнего зарубежья. Медовые дыни традиционно везут из Узбекистана, а поставщиком арбузов в промышленных масштабах неизменно остается Спасский район. Однако с наступлением сезона возрастает не только количество ларьков с дынями и арбузами, но и число обратившихся за медицинской помощью горожан. «Комсомольская правда - Владивосток» выяснила, какие опасности могут таить в себе эти бахчевые культуры.

Нитраты - неизменный спутник арбузов и дынь

У всех на слуху один из ключевых факторов, определяющих качество бахчевых - предельно допустимая концентрация нитратов. Чем она выше, тем хуже вашему организму. В погоне за первым урожаем фермеры и предприниматели перенасыщают почву удобрениями, ускоряющими рост. Растение при этом созревает быстрее, но и накапливает в плодах большое количество опасных для здоровья нитратов. Однако абсолютно чистого растительного продукта без нитратов попросту не существует. При этом есть установленные нормы, на основании которых и определяется качество продукта. Так, для арбуза ПДК по нитратам составляет 60 мг на один килограмм веса. Для дыни - 90 мг соответственно. Впрочем, эти цифры вряд ли смогут вам чем-то помочь, если у вас при себе нет нитратомера - приспособления, определяющего концентрацию этих веществ.

Корреспонденты «Комсомольской правды - Владивосток» при помощи такого прибора определили концентрацию нитратов в арбузе и дыне. Обе бахчевые культуры решено было приобретать не в супермаркете, а в придорожном киоске. Столь рисковый выбор объясняется следующим: в супермаркетах на продукцию есть сопроводительная документация, а продавец несет ответственность за качество товара. В противовес этому, выбирая арбуз или дыню где-то на дороге, мы фактически покупаем кота в мешке. За средних размеров арбуз и небольшую дыню мы заплатили 290 рублей.

Первая проба была взята у дыни медовой из Узбекистана. Прибор зафиксировал 179 мг нитратов на килограмм веса при норме в 80 мг. Повторные замеры показали еще большую концентрацию - 209 мг. Иными словами, наша медовая дынька оказалась перенасыщена нитратами более чем в 2 раза!

А что арбуз?

прибор показал 171 мг на один килограмм. Превышение концентрации более чем в два раза! Фото: Алексей САМУСЬКОВ

прибор показал 171 мг на один килограмм. Превышение концентрации более чем в два раза!Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Второй опыт также показал превышение концентрации нитратов. В арбузе прибор зафиксировал 171 мг на один килограмм веса при норме для этой ягоды - 60 мг. Однако повторные замеры выявили расхождение в показателях: взятая проба с другого полушария показала наличие в одном килограмме всего 109 мг нитратов. В обоих случаях концентрация оказалась превышена.

Впрочем, по словам слушателей радио «Комсомольская правда - Приморье», при проверке нитратомером арбузов и дынь, купленных в супермаркетах, они также столкнулись с печальным фактом превышенной концентрации нитратов в плодах.

Какие опасности таят в себе арбузы и дыни, купленные в непроверенных местах?.

По словам заместителя главного врача по лечебной части Краевой клинической инфекционной больницы Марины Павлюк, нет никаких гарантированных способов определить концентрацию нитратов на глаз. Постукивая по арбузу, можно лишь выяснить, насколько ягода спелая. То же самое и с дыней. Согласно советам специалиста, употреблять в пищу бахчевые с повышенным содержанием нитратов все же можно, но в небольших количествах, достаточно одной дольки.

В чем еще кроется опасность?

С наступлением сезона медики отмечают всплеск заболеваемости ротавирусной инфекцией. Чтобы избежать неприятностей, следует тщательно мыть арбузы, дыни и прочие фрукты и овощи в горячей воде, не забывая при этом о моющих средствах. В случае появления первых симптомов отравления медики рекомендуют как можно скорее обратиться к врачу. Если же вы находитесь далеко от цивилизации, то рекомендуется промыть желудок, по необходимости принять адсорбент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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