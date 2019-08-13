2019-08-13T11:44:17+03:00
Общество

А так можно было? Житель Камчатки отсудил у Минобороны 200 тысяч рублей за то, что отслужил в армии

Мужчина заявил, что его призыв был не законным, и суд оценил его упущенную возможность в такую сумму
Кристина ГРИН
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Жителю Камчатки удалось доказать в суде, что его призыв в армию был незаконным.Жителю Камчатки удалось доказать в суде, что его призыв в армию был незаконным.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Главное, чтобы история этой судебной практики не стала инструкцией к действию для всех когда-то служивших в армии. Молодой человек в прошлом году числился аспирантом в одном из вузов Камчатки. Одновременно с подготовкой научной работы, он подрабатывал на авиационном предприятии. Несмотря на это, его призвали отдать долг Родине и отслужить в армии.

Разумеется, с работы камчатца уволили, и «паровоз умчался прямо на границу». Смириться с такой несправедливостью он не смог и обратился в суд. Ответчик – Минобороны. Отстаивать свои права с таким оппонентом непросто, но срочнику это удалось, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Первого августа его претензию рассмотрели в Елизовском районном суде. Стук молотка – и иск удовлетворили. Как оказалось, жителю Камчатки все-таки удалось доказать, что его призыв был незаконным.

- В период прохождения службы истец был лишен возможности получать заработную плату, установленную ему работодателем. Суд пришел к выводу, что заработная плата, которая могла быть получена в период прохождения службы по призыву, с 31 мая 2018 года по 10 октября 2018 года, является упущенной выгодой, - отмечают в пресс-службе Елизовского суда.

В итоге суд оценил период упущенных возможностей в 188457 рублей 56 копеек. Почти 200 тысяч за полгода службы. Как отмечают в пресс-службе органа власти, решение пока не вступило в законную силу. Минобороны может обжаловать его в краевом суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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