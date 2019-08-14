Штормовое предупреждение: тайфун «Кроса» обрушится ливнями на Приморье

Ночью 16 августа в Приморье пройдут очень сильные дожди с высоким количеством осадков – 45 мм за 12 часов. Из-за них на большей части края произойдет наводнение, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на портал «Примгидромет».

Продолжительное время в бассейнах краевых рек уровень воды выше нормы, а где-то и вовсе сформировались паводки. Многие приморские огороды и подворья затоплены. А из-за надвигающегося тайфуна «Кроса» край потопит гораздо мощнее прежнего. Последствия могут быть разрушительнее, чем после тайфуна «Лайонрок».

Тропический шторм «Кроса» выйдет на акваторию Японского моря и активным атмосферным фронтом сместится вблизи западного приморского побережья. Резкие паводки будут интенсивными, уровень воды в реках края может подняться до 3 метров. Ливневые и склоновые стоки подтопят прилегающие к берегам местности, хозяйственные объекты и населенные пункты. В особой опасности пониженные места, сельхозугодия и местные дороги.

- В ряде районов пик паводков еще впереди, поэтому есть время подготовиться и максимально снизить ущерб от наводнения. Но самое главное – не допустить человеческих жертв, рассказал Олег Мельников, врио вице-губернатора Приморья.

- Наиболее паводкоопасные районы – Хасанский, Октябрьский, Уссурийский, Пограничный, Ханкайский, Спасский, Партизанский, Шкотовский, Лазовский, Кавалеровский, Дальнегорский, Ольгинский, Тернейский, Дальнереченский, Пожарский, предает портал «Примгидромет».

Ливни будут сопровождаться ветром до 23 метров в секунду, у мысов его мощность усилится до 28 метров. Высота волн в Заливе Петра Великого достигнет 3,5 метров, а на участке Поворотный – Золотой до 5 метров.