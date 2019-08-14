Звездное кафе «Штурвал», в котором Путина угощали трепангами, снесут по решению мэрии Владивостока

«Самовольная постройка» - такой вердикт вынесла администрация Владивостока в отношении нескольких объектов. Этим документом власти наложили вето на одно из самых звездных кафе Приморья – «Штурвал». Оно находится в бухте Рында на острове Русский.

За всю историю существования заведения, в нем успели побывать звезды разных уровней, именитые спортсмены и политики. Обедали здесь приморскими деликатесами Сергей Безруков, Вячеслав Фетисов, Михаил Пореченков, Михаил и Елизавета Боярские и другие. Да что уж там, в «Штурвале» трепангами и гребешком угощали самого Владимира Путина. «Президент у меня постоянно бывал. Толком и не знаю, сколько именно раз, да и в этом году с удовольствием примем его» - ностальгирует Виталий.

В кафе есть стена, увешанная фотографиями звезд, которые гостили у Дудко в заведении.Фото: Сергей ЛАНИН

Оказалось, что у небезызвестного бизнесмена и фермера Виталия Дудко нет статуса индивидуального предпринимателя и документов на реализацию своей деятельности. Как выяснилось, сперва в гости наведались сотрудники прокуратуры, МЧС и регионального Роспотребнадзора. В ходе их проверки и стало ясно, что Дудко занимается незаконной деятельностью, ряд вопросов возникло и по соблюдению санитарных норм.

И вот, 13 августа мэрия Владивостока ввела такие санкции. Официально. В протоколе заседания комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участков, сносу самовольных построек и переносу иных объектов сказано, что с земельного участка должны исчезнуть: три деревянные беседки площадью в 20 квадратных метров, строение с навесом площадью около 500 квадратных метров, 16 столов, 16 скамеек, два двухэтажных строения, каждое по 40 квадратных метров и, самое масштабное, строение из металлопрофиля около 800 квадратных метров.

- Все очень просто, сначала нас лишили земли – не дали нам аренду. Хотя разрешение у нас имелось на протяжении всех 20 лет, - рассказывает корреспонденту «Комсомольская правда – Владивосток» Виталий Дудко. -Так мы стали бесправными. Потом приехала комиссия, которая выявила, что мы никто и звать нас никак. Вот и все. Просто кому-то понадобилась наша земля. Мои источники передали, что все уже проплачено, и меня уберут одним из первых. Все было решено уже до комиссии. Видимо, кому-то этот кусок понравился очень сильно. Я думаю, что тут дело даже не только в конкуренции. 20 лет раскручивал территорию, сейчас кто-то может воспользоваться ею, придя на все готовое. Мое дело закрыться. Я же не депутат.

По слова предпринимателя, пока никакие документы по сносу объектов ему лично в руки не попадали. Известно, что процессом сноса и демонтажа займется предприятие «Содержание городских территорий». Все финансовые затраты мэрия берет на себя.

«У меня есть опытные юристы, которые мне помогут, потому что такие вопросы, я считаю, должны решаться только через суд» - без боя Виталий сдаваться не намерен.