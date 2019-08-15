Нового для России саблезубого оленя нашли в Приморье

Впервые в России фотоловушки зарегистрировали странное животное. Зверь, похожий на косулю без рогов, но с клыками кабарги, отметился на небольшом пятачке на самом юго-западе Приморья, там, где происходили Хасанские события. Необычным зверем оказался водяной олень, которого первыми в стране описали ученые «Земли леопарда».

ЧТО ЗА ЗВЕРЬ?

До сих пор считалось, что водяной олень (hydropotes inermis) обитает в Северной и Южной Корее и Восточном Китае. Зверь предпочитает жить в травянистых зарослях около водоемов и болот (отсюда и название). Водяной олень может достигать до 100 сантиметров в длину, 55 сантиметров в высоту, а масса может быть в районе 12-14 килограммов. Любимый корм животного – осока, трава, грибы, молодые побеги. К слову, другие олени переварить такую пищу не могут.

- Впервые я увидел этого странного оленя в 1996 году на устье реки Хан недалеко от Сеула. В то время во всей Южной Корее насчитывалось не больше 30 тысяч водяных оленей. Сейчас их уже полмиллиона – водяные олени стали активно размножаться и, естественно, постепенно заселили весь Корейский полуостров. Но я не ожидал, что они дойдут и до нас, - рассказал Юрий Дарман, заместитель директора по науке ФГБУ «Земля леопарда», кандидат биологических наук.

В объектив фотоловушки водяной олень попал еще в апреле этого года, а сравнительно недавно ученые опубликовали научную статью, посвященную новому представителю фауны, в журнале «Заповедная наука». По словам Юрия Дармана, это является официальным и первым для России описанием этого парнокопытного. В проанализированных списках фауны млекопитающих России и СССР этот вид ни разу отмечен не был, начиная с экспедиций Пржевальского.

В объектив фотоловушки водяной олень попал еще в апреле этого годаФото: ФГБУ «Земля леопарда»

ЗАЧЕМ ПРИШЕЛ?

Почему водяной олень (в Китае его называют странная или болотная кабарга) пришел в Россию? У специалистов два предположения: либо на миграцию в ранее несвойственные ему места обитания влияют климатические изменения, в частности, снижение снежного покрова зимой, либо увеличение его численности.

Выход водяного оленя за пределы исторического ареала подтвердили китайские ученые. Заместитель директора Хуньчуньского заповедника Гао Дабин предоставил фотографии необычных клыкастых самцов, сбитых машинами непосредственно после перехода через реку Тумен (Туманная) из КНДР в КНР.

Ареалы китайского подвида (внизу страницы) и корейского подвида (запад Корейского полуострова) водяного оленя и новые встречи вида на стыке границ КНДР, КНР и РФФото: ФГБУ «Земля леопарда»

- Осмотр погибших животных подтвердил, что это именно водяные олени, а значит, этот вид уже стал постоянным обитателем низовьев реки Туманная на стыке границ Северной Кореи, Китая и России, - добавили в пресс-службе ФГБУ «Земля леопарда».

ПОЖИВИТЬСЯ НЕЧЕМ

Ценность водяного оленя, как предполагают ученые, заключается в том, что он может стать важным звеном пищевой цепочки. Парнокопытное вполне подойдет в качестве добычи для леопарда. А вот для человека он по большому счету никакой материальной ценности не представляет.

- Водяной олень - это не то же самое, что кабарга, у него нет мускуса. Вообще, этот вид больше относится к косулям. Убивать водяного оленя ради денег – бессмысленно, - подчеркнул Юрий Дарман.

Большую ценность водяной олень представляет для исследователей. Ученым предстоит изучить его распространение и предпочитаемые места обитания, оценить численность и взаимоотношения с косулей и пятнистым оленем.

- В сентябре, октябре и ноябре мы будем тщательно изучать этот вид оленей. Если докажем, что его численность небольшая, он постоянно обитает и размножается в Приморье, то будем готовить предложение по внесению этого вида в Красную книгу России. Пока, по нашим подсчетам, у нас обитает до 100 особей водяного оленя, - добавил Юрий Дарман.

Водяной олень теперь пополнил общий список фауны млекопитающих России. Если на 2017 год он включал 326 видов, то болотная кабарга войдет 327 видом и 8 видом в семействе Cervidae.

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