С китайской графикой приморцы могут познакомиться во Владивостоке

Приморская государственная картинная галерея открыла международный арт-проект «Река жизни. К 70-летию образования Китайской Народной Республики и 70-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Россией». В экспозиции представлены 45 произведений современной китайской графики из коллекции Генерального консульства КНР во Владивостоке: свитки, выдержанные в русле традиционных направлений гохуа, и графические листы модернистской волны с изображением пейзажей.

- Века назад в Китае с удивительной точностью научились создавать копии произведений искусства, а технология «мубань шуйинь» по изготовлению репродукций картин внесена в список нематериального культурного наследия Китая. Это дает возможность сберечь для потомков редчайшие произведения искусства, - просветили кураторы выставки. - Наряду с живописью традиционного характера, большое развитие получили разнообразные техники и жанры европейского изобразительного искусства.

Владивосток - один из ближайших российских городов у границы с Китаем, поэтому владивостокцы хорошо знакомы с культурой и обычаями этой страны. Лучше узнать китайскую культуру через общение с произведениями искусства - это великолепная возможность укрепить взаимопонимание и добрососедские отношения. К примеру, гравюры, созданные в провинции Хейлунцзян, несут на себе отпечаток уникальной природы и культурной среды Китая, показывая внутренние характеристики и художественные особенности, отличные от других регионов страны.

Выставка продлится до 25 августа в Приморской государственной картинной галерее на Партизанском проспекте, 12.