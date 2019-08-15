2019-08-15T08:49:28+03:00
Звезды

Интуристов встретит «Нарисованный Владивосток»

Тематическая выставка на мольбертах развернется на Морском вокзале в день захода круизного лайнера Maasdam
Марина СМОРОДИНА
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Большинство работ принадлежат кисти молодых художников. Фото: https://vk.com/primgalleryvlБольшинство работ принадлежат кисти молодых художников. Фото: https://vk.com/primgalleryvl
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В столице Дальнего Востока уже стало традицией встречать иностранных туристов, путешествующих на круизных лайнерах, выставками работ местных художников. Сотни горожан и гостей города могут не только познакомиться с картинами приморских художников, но и приобрести произведения в память о посещении Владивостока.

В день очередного захода плавучего отеля Maasdam 22 августа все желающие смогут посетить выставку «Нарисованный Владивосток». На Морском вокзале будут представлены работы известного художника, преподавателя Института искусств Александра Енина, молодых художников Елизаветы Ленковой, Валерии Валенской, Светланы Фирюлиной, Кристины Ровной, Дарьи Костроминой, Екатерины Поповой, Марины Башковой, Романа Гвоздева. Выставка проводится Приморской государственной картинной галереей в партнерстве с медиапроектом Валерии Валенской «Нарисованный Владивосток». Кстати, ранее в выставочных залах галереи эта экспозиция уже была представлена широкой публике и пользовалась большим успехом как у посетителей галереи, так и среди художников.

- «Нарисованный Владивосток», можно не сомневаться, привлечет внимание зарубежных гостей. Мы, как правило, рекомендуем участникам выставки выдержать определенную тематику - связанную с морем и местными ландшафтами, - рассказали в Приморской государственной картинной галерее. - Ведь понятно, что иностранным туристам захочется увезти на память о путешествии что-то самобытное, и городские пейзажи - отличный вариант.

Выставка на Морском вокзале будет открыта с 11.00 до 17.00 22 августа. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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